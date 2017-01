Estas son las promociones más destacadas del ciberlunes

(CNNMoney) - El Ciberlunes llegó y muchos compradores esperan aprovechar algunos de los grandes descuentos que hay en Internet.

Los consumidores ya han gastado unos US$ 540 millones entre la media noche y las 10 a. m. -hora del este de Estados Unidos-, según Adobe. La compañía espera que las ventas de la megajornada de rebajas en línea lleguen a US$ 3.360 millones este año.



Hasta ahora, las compras electrónicas más populares incluyen el Sony PS4, el Xbox de Microsoft, televisores Samsung 4K, iPads de Apple y Amazon Fire.

Los juguetes también son artículos de alta demanda y los clientes están comprando juegos de Lego, Shopkins y productos de la línea Nerf Barbie.

A continuación te mostramos lo que algunas compañías están ofreciendo:

Amazon

Ofrece más de 75.000 ofertas a partir del lunes y durante el resto de la semana con una variedad de productos que incluyen juguetes, electrónica y libros.

La compañía también tiene descuento en todos sus productos este lunes. Un parlante controlado por voz y el parlante Tap Bluetooth tienen un descuento de US$ 40: su precio final es de US$ 139,99 y US$ 89,99, respectivamente.

Walmart

Esta compañía lanzó la Cibersemana el viernes negro. El lunes, redujo los precios en una gran variedad de televisores, incluyendo un Samsung de 65 pulgadas 4K ultra HD Smart TV a US$ 999. También vende un televisor VIZIO de 50 pulgadas 4K, Ultra HD SmartCast Smart LED TV por US$ 379,99.

Walmart también tiene descuentos en juguetes, incluyendo la casa de ensueño de Barbie, por US$ 149 y un Nerf N-Strike Mega Mastodon Blaster por US$ 51. También está promocionando una consola de Xbox One S por US$ 249, que incluye una tarjeta de regalo de Walmart de US$ 40 y una película a elección en 4K ultraHD.

Target

Este almacén también ofrece promociones con el 15% de descuento en la mayoría de compras por Internet y en la tienda, sin necesidad de código promocional.

Ofrece hasta el 25% de descuento en juguetes como K'NEX, Mega Bloks, Magformers y en algunos sets de LEGO. Los televisores también están en promoción: por ejemplo un Samsung de 43 pulgadas Ultra HD tiene un descuento de US$ 200 dólares y un precio final de US$ 399,99 más una tarjeta de regalo de US$ 50.

Para los clientes que quieran tener un poco de ayuda para mantener su casa arreglada este año, la aspiradora robótica iRobot Roomba 880 tiene un precio de US$ 449,99.

Todos los envíos de las compras en internet de Target son gratis en esta temporada.

Kohl's

Kohl's lanzó sus ofertas de "ciberdías" este domingo. Las promociones irán hasta el 30 de noviembre y se ofrecen descuentos en electrónica, ropa, productos para el hogar y juguetes. También se ofrece un 20% de descuento en algunos productos en Internet y en las tiendas con el código promocional DEALSEEKER durante cuatro días.

Esta tienda ofrece descuentos en productos seleccionados Nike, ropa de dormir y juegos de cama. Los juguetes de la línea Melissa & Doug tiene el 20% de descuento y algunos relojes Citizen, Bulova, Invicta y Seiko están a mitad de precio.

Best Buy

Esta tienda minorista ofrece a los compradores US$ 200 de descuento en algunos computadores portátiles MacBook y US$100 de descuento en iPad Pro de 12,9 pulgadas. También ofrece envíos gratis de todas las compras hasta el 24 de diciembre.

Las tiendas de ropa y accesorios tienden a ser grandes vendedores durante el Ciberlunes, y muchas compañías de ropa están ofreciendo descuentos significativos.

La familia GAP, por ejemplo, que incluye Banana Republic y Old Navy, ofrece 50% de descuento en todo el sitio. Express y Hollister también ofrecen descuentos de la mitad del precio.

"El 50% es el descuento que hay que superar ahora mismo", dijo Benjamin Glaser, editor de funciones de DealNews.

Más de 122 millones de estadounidenses planean comprar este lunes, y cerca del 23% piensa usar sus teléfonos móviles para hacerlo, según la Federación Nacional de Minoristas.

Las compras en línea aumentaron el viernes negro, particularmente las órdenes a través de teléfonos celulares. Los compradores gastaron US$ 3.300 millones el viernes, de acuerdo con Adobe, que registra datos sobre las compras en línea en los 100 mayores minoristas. Las compras móviles alcanzaron un récord de US$ 1.200 millones el viernes.