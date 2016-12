Reabren la frontera entre Venezuela y Colombia

(CNN Español) - Los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron reabrir la frontera entre los dos países “de manera progresiva al nivel que ya existía, con estricta vigilancia y seguridad”, afirmó el ministro para Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Twitter, este martes.



La frontera había sido cerrada por orden de Nicolás Maduro, el 12 de diciembre, al tiempo que ordenó que se sacaran de circulación los billetes de 100 bolívares pues, según él, era una medida para "hacer frente a las mafias provenientes de Colombia" que estarían contrabandeando esos billetes.

La medida, que inicialmente fue por 72 horas y que luego fue extendida por un periodo igual el 16 de diciembre, causó escasez de efectivo y algunos episodios de saqueos en el estado Bolívar. Tras una breve salida, los billetes de 100 bolívares volvieron a circular por decisión presidencial.

Según dijo Villegas este martes, Juan Manuel Santos y Maduro conversaron telefónicamente e "instruyeron a sus ministros de la Defensa a coordinar acciones inmediatas para una normalización de la frontera".

1. Hace minutos Presidentes @NicolasMaduro y @JuanManSantos conversaron vía telefónica sobre ataques al bolívar pic.twitter.com/7N1tvM02Ms — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) December 20, 2016

En el límite entre los dos países, desde la mañana de este martes se permite el paso peatonal.

El presidente Santos anunció que visitará Cúcuta esta tarde "para analizar con las autoridades locales la situación que se vive en la zona tras el cierre de la frontera colombo-venezolana. Indicó que ese cierre de la frontera 'no le conviene a nadie'", afirmó el mandatario este lunes, citado por un comunicado de la Presidencia.

“El problema no está en Colombia. El problema de Venezuela, su situación económica, no está en la frontera, ni en Colombia; está allá en Venezuela. Y desde el punto de vista nuestro estamos listos a colaborar para que ese problema se pueda solucionar, pero no es cerrando la frontera como se va a solucionar”, dijo Santos.

“La conclusión a la que llegamos es que simplemente por las circunstancias económicas no es mucha la plata que está en manos de los cambistas, o en manos de los comerciantes en la frontera y que diera lugar para cerrar la frontera”, añadió.

“Yo mañana voy a viajar a Cúcuta. Allá tendré una reunión con las autoridades cucuteñas, nortesantandereanas, con los gremios económicos, para analizar con más profundidad la situación y ver qué medidas adicionales podríamos tomar para defender, por supuesto, los intereses colombianos”, sostuvo Santos, según el comunicado.