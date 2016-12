Más equipos y más partidos: así será la Copa Libertadores del 2017

(CNN Español) - La edición 2017 de la Copa Libertadores, el más grande torneo de clubes organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y el segundo más famoso del mundo detrás de la Liga de Campeones de la UEFA, tendrá interesantes innovaciones con respecto a las ediciones anteriores y no contará con la participación de equipos mexicanos.

Para el próximo año, la CONMEBOL decidió implementar un sistema muy parecido al empleado por la UEFA para la clasificación a la Liga de Campeones, con la creación de dos fases anteriores más antes de la tradicional etapa de grupos, por lo que el número total de equipos participantes será de 47, nueve más que en la edición del 2016.

El actual campeón del torneo, el Atlético Nacional colombiano, entrará de forma directa en la fase de grupos e irá al 1, así como el Chapecoense brasileño, declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016 tras el fatal accidente aéreo que mató a casi toda su delegación el pasado 28 de noviembre en cercanías de Medellín (Colombia), cuando iba a disputar el partido de ida de la final del torneo precisamente contra el club verde de Colombia. El 'Chape' irá al grupo 7.

Para la fase 1 estarán las balotas correspondientes a Universitario de Sucre (Bolivia), Independiente del Valle (Ecuador, actual subcampeón), Deportivo Capiatá (Paraguay), Deportivo Municipal (Perú), Montevideo Wanderers (Uruguay) y Deportivo Táchira (Venezuela). Estos equipos se eliminarán entre sí y los clasificados se encuadrarán en la fase 2.

Los enfrentamientos de esta fase serán así:

Universitario de Sucre (Bolivia) vs Montevideo Wanderers (Uruguay) (E1)

Deportivo Municipal (Perú) vs Independiente del Valle (Ecuador) (E2)

Deportivo Capiatá (Paraguay) vs Deportivo Táchira (Venezuela) (E3)

En esta fase ya están preclasificados Atlético Tucumán (Argentina), The Strongest (Bolivia), Botafogo (Brasil), Atlético Paranaense (Brasil), Colo Colo (Chile), Unión Española (Chile), Millonarios (Colombia), Junior (Colombia), El Nacional (Ecuador), Olimpia (Paraguay), Universitario (Perú), Cerro (Uruguay) y Carabobo (Venezuela). Los 16 equipos de esta fase se eliminarán de forma directa y los clasificados llegarán a una fase 3, para la que se sorteará el orden de los enfrentamientos.

Las series de esta ronda serán así:

Atlético Paranaense (Brasil) vs Millonarios (Colombia) (C1)

Botafogo (Brasil) vs Colo Colo (Chile) (C2)

Cerro (Uruguay) vs Unión Española (Chile) (C3)

Carabobo (Venezuela) vs Junior (Colombia) (C4)

Atlético Tucumán (Argentina) vs El Nacional (Ecuador) (C5)

E1 vs The Strongest (Bolivia) (C6)

E2 vs Olimpia (Paraguay) (C7)

E3 vs Universitario (Perú) (C8)

La fase 1 se llevará a cabo entre el 23 y el 27 de enero, la 2 entre el 31 de enero y el 9 de febrero, y la 3 entre el 14 y el 23 de febrero, según la CONMEBOL.

La tercera fase se disputará así:

C1 vs C8 (Ganador 1)

C2 vs C7 (Ganador 2)

C3 vs C6 (Ganador 3)

C4 vs C5 (Ganador 4)

Los cuatro equipos clasificados de la fase 3 acompañarán en la etapa de grupos a otros 28 directamente sembrados allí. Estos son: Lanús, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz y River Plate (Argentina); Sport Boys y Jorge Wilstermann (Bolivia); Chapecoense, Palmeiras, Gremio, Flamengo, Santos y Atlético Mineiro (Brasil); Universidad Católica y Deportes Iquique (Chile); Atlético Nacional (actual campeón), Independiente Medellín e Independiente Santa Fe (Colombia); Barcelona SC y Emelec (Ecuador); Libertad y Guaraní (Paraguay); Sporting Cristal y Melgar (Perú); Peñarol y Nacional (Uruguay), y Zamora y Zulia (Venezuela).

Los 8 grupos resultaron sorteados de la siguiente forma:

Grupo 1:

Atlético Nacional (Colombia, actual campeón)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Barcelona SC (Ecuador)

Ganador 2

Grupo 2:

Santos (Brasil)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Sporting Cristal (Perú)

Ganador 3

Grupo 3:

River Plate (Argentina)

Emelec (Ecuador)

Independiente Medellín (Colombia)

Melgar (Perú)

Grupo 4:

San Lorenzo (Argentina)

Universidad Católica (Chile)

Flamengo (Brasil)

Ganador 1

Grupo 5:

Peñarol (Uruguay)

Palmeiras (Brasil)

Jorge Wilstermann (Bolivia)

Ganador 4

Grupo 6:

Atlético Mineiro (Brasil)

Libertad (Paraguay)

Godoy Cruz (Argentina)

Sport Boys (Bolivia)

Grupo 7:

Nacional (Uruguay)

Chapecoense (Brasil)

Lanús (Argentina)

Zulia (Venezuela)

Grupo 8:

Gremio (Brasil)

Guaraní (Paraguay)

Zamora (Venezuela)

Deportes Iquique (Chile)

La etapa de grupos se jugará entre el 7 de marzo y el 25 de mayo. Los dos primeros se clasificarán a los octavos de final (que se disputarán entre el 4 de julio y el 10 de agosto), mientras que los terceros irán a la Copa Sudamericana, en un formato similar al que se da en Europa con respecto a la Liga de Campeones y a la UEFA Europa League.

Los ganadores de los octavos disputarán los cuartos de final entre el 12 y el 21 de septiembre. Las semifinales se llevarán a cabo entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre y la final, en serie de ida y vuelta, será entre el 22 y el 29 de noviembre.

El sorteo de las fases 1,2 y 3 se llevó a cabo la noche de este miércoles en Asunción (Paraguay), en un acto en el que se le entregó al Chapecoense el trofeo de la Copa Sudamericana 2016 y al Atlético Nacional el Premio Especial Centenario de la CONMEBOL al Juego Limpio.

Chapecoense y un acto de humanidad que unió por siempre a los pueblos de Sudamérica: https://t.co/gdtAwJoo55 pic.twitter.com/ejtx2Jgx8P — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 22, 2016

También se distinguió al centrocampista venezolano Alejandro Guerra como el mejor jugador de la Copa Libertadores 2016.