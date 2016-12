Carrie Fisher, la princesa Leia de 'Star Wars', sufre un infarto en pleno vuelo

(CNN) - La actriz y escritora Carrie Fisher, conocida por su papel de princesa Leia en la franquicia de Star Wars, sufrió un infarto en un vuelo de Londres a Los Ángeles, le dijo a CNN una fuente cercana al caso.

La actriz de 60 años fue hospitalizada tras aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles. Volaba en un vuelo de United Airlines.

Todd Fisher, hermano de la actriz, le dijo a CNN que Carrie está en la unidad de cuidados intensivos y pide a la gente orar por ella.

Carrie Frances Fisher nació el 1 de octubre de 1956 en Beverly Hills, California.

Estuvo casada con Paul Simon (agosto de 1983 a julio de 1984). Se divorciaron.

Tiene dos hijos.

Ha estado nominada a dos premios Emmy.

Ha actuado en películas, obras de teatro y en programas de televisión y ha escrito varios libros best-sellers.

Fisher ha sido activista de campañas de la salud mental y se ha pronunciado ante el Senado de California sobre el tema.

LEE: Carrie Fisher confiesa la verdad sobre su relación con Harrison Ford durante 'Star Wars'

Protagonizó las películas Star Wars en 1977, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back en 1980 y Star Wars: Episode VI – The Return of the Jedi en 1983.

Regresó al papel de Leia en Star Wars: Episode VII – The Force Awakens premieres, junto a sus coprotagonistas de la saga original, Mark Hamill (Luke Skywalker) y Harrison Ford (Han Solo).

En noviembre de 2016 le reveló a la revista People que ella y su Harrison Ford tuvieron un romance en 1976 durante la filmación de Star Wars.