En infraestructura, América Latina compite con todo el mundo para atraer inversión

(CNN Español) - Esa frase me la ha dicho esta semana en GloboEconomía el economista especializado en estructuración y financiamiento de infraestructuras, Federico Villalobos.

Y es que efectivamente la mejora de las infraestructuras es una tarea en la que están países en los mas diversos niveles de desarrollo en todos los países del mundo y los grandes inversionistas internacionales eligen proyectos, sin una predisposición especial, guiados sobre todo por la rentabilidad y seriedad de los mismos.

Por eso es tan importante “posicionar” correctamente a nuestros países para conseguir la llegada de esas inversiones internacionales. Y en ese punto Villalobos señala varios componentes como prioritarios. Desde mantener políticas de inversión en infraestructuras que sean duraderas y se expliquen bien en planes estratégicos serios, a la siempre imprescindible seguridad jurídica y Estado de Derecho, que debe ser la regla de oro.

Federico Villalobos pone también el foco en que los proyectos a ser posible no sean aislados sino que es muy conveniente que exista un plan que abarque varias realizaciones, porque para los inversionistas internacionales eso es siempre un “plus”.

Hemos hablado de infraestructuras en Navidad, y no por casualidad, sino porque me parece que poner el énfasis en ese objetivo en nuestra region —y conseguir el éxito— sería un excelente regalo para todos.

