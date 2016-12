La sonriente foto de un niño de 3 años que acaba de ser adoptado conmueve a internet

(CNN) - Su carita lo dice todo.

Después de pasar más de 800 días en hogares de paso, un niño de 3 años encontró su "familia para siempre", y se convirtió en una sensación de internet.



"Era el destino", describe su madre adoptiva el hecho de que Michel Brown llegue a su familia justo a tiempo para la llegada de Santa.

Tara Montgomery, una madre soltera, le dijo a New Day de CNN este sábado que inicialmente no estaba considerando adoptar, pero cuando los planes de reunir a Michael con su madre biológica no funcionaron, ella dijo que debía asegurarse de que el niño que estaba albergando temporalmente no tuviera que preguntarse nunca más dónde terminaría luego.

"Ha pasado por muchas cosas. Esta es su tercera familia de paso", dijo, "pero ha estado con nosotros mucho tiempo y hacía parte de nuestra familia".

Cuando los derechos de la madre biológica de Michael fueron suspendidos, Montgomery inmediatamente presentó los papeles de adopción, y este martes en Phoenix, todo se hizo oficial, para dicha del niño.

"Se despierta en la mañana y dice: 'Mamá, estoy tan feliz'", afirma Montgomery.

Con su puño en el aire y una enorme sonrisa, Michael celebra momentos después de la adopción. Una de sus hermanas adoptivas capturó el momento en una foto que ahora se ha hecho viral.

La alegre reacción del niño ha conmovido a miles en el mundo que han dejado sus mensajes y han replicado la foto.

"Obviamente no sabíamos que se iba a volver viral. Mi hija la puso en Twitter y de ahí sencillamente explotó", dijo Montgomery.