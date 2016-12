Las mejores canciones de la estrella británica del pop, George Michael

(CNN Español) - El cantante británico George Michael, quien falleció este domingo a los 53 años, vendió más de 100 millones de discos en el mundo y muchas de sus canciones se convirtieron en íconos de la década de los ochenta y noventa.



¿Cuál era tu favorita? Mira esta lista de algunos de sus temas como parte de Wham! y como solista:

Careless Whisper – 1984

Freedom! '90 – 1990

Last Christmas – 1984

Wake me up before you go go – 1984

Faith – 1987

One More Try – 1987

I can't make you love me – 2000

I want your sex – 1987

Praying for time – 1990

Everything She Wants – 1984

A Different Corner – 1986

I Knew you were waiting (con Aretha Franklin) – 1987

Father Figure – 1987

Monkey – 1987

Heal the pain – 1990