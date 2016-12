Esto fue más buscaron este año en Google por cada país

El 2016 fue un año impactante. Para bien o para mal. Las muertes de tantos artistas queridos, las sorpresas que dejaron los eventos políticos en el panorama mundial, los escándalos y los accidentes aéreos harán que pasar la página de estos 365 días no sea tan fácil.

Pero más allá de las coyunturas noticiosas ¿qué buscó realmente la gente en Google? ¿Cuáles fueron las palabras que marcaron tendencia este año? ¿Por qué? Y lo más importante: ¿sí estuvieron relacionadas con los eventos más discutidos?

Google Trends, el servicio que se dedica a registrar las búsquedas que están siendo tendencia, reveló la actividad del buscador estrella este año. Les dejamos un resumen. ¿Te atreves a adivinar cuál fue el término más buscado?

Ahora, en la sección de noticias de Google entraron otros temas diferentes entre lo más buscado. Este fue el top 10 a nivel global de los términos sobre los que el mundo se quiso informar.

US Election (Elecciones en Estados Unidos) Olympics (Olímpicos) Brexit Orlando Shooting (Tiroteo en Orlando) Zika Virus Panama Papers (Papeles de Panamá) Nice (Niza) Brussels (Bruselas) Dallas Shooting (Tiroteo en Dallas) 熊本 地震 Kumamoto Earthquake

Las diferencias por países también se hicieron notar. No en todos la palabra más buscada fue Pokemon Go. Estos fueron los términos que lideraron en cada uno de las naciones del continente americano, sobre las que Google tiene datos.

Las series de televisión, tan populares por estos días, no clasificaron a nivel general entre las cosas más buscadas de Google este año. Sin embargo, eso no quiere decir que los fanáticos no hayan entrado al buscador para enterarse de los shows que siguen. ¿Será que tu programa favorito clasificó en el Top 10?