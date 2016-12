Obama: Habría ganado las elecciones si me hubiera postulado

(CNN) - Diciendo que todos los estadounidenses todavía apoyan su visión de cambio progresivo, el presidente Barack Obama dijo en una entrevista reciente que habría ganado al presidencia si hubiera sido elegible.



"Estoy confiado de esta visión porque estoy seguro de que si me hubiera postulado y lo hubiera articulado, creo que habría movilizado a la mayoría de estadounidenses a que me apoyaran", le dijo Obama a su exconsejero David Axelrod en una entrevista para el podcast The Axe Files, producido por el Instituto de Política de la Universidad de Chicago y CNN.

"Sé que en conversaciones que he tenido con personas en el país, incluso los que no están de acuerdo conmigo, ellos me dicen que la visión, la dirección a la que yo apunto es la correcta", dijo Obama en la entrevista que salió al aire este lunes.

"A la luz de las elecciones y de la victoria de Trump, muchas personas han sugerido como, realmente, fue una fantasía", dijo Obama sobre su visión de esperanza y cambio que lideró en 2008. "Lo que yo diría es que la cultura de hecho sí cambió, y que la mayoría sí cree en la noción de que Estados Unidos es tolerante y diversa y abierta y llena de energía y dinamismo".

Ni Donald Trump ni Hillary Clinton ganaron la mayoría del voto en su contienda en 2016. Clinton venció a Trump en el voto popular por cerca de 2,9 millones de balotas, mientras que Trump ganó más votos electorales, y por ende la presidencia.

En una sesión de 50 minutos, Obama repitió que pensaba que los demócratas habían ignorado a segmentos completos de la población de votantes, llevando a Trump a la victoria. Sugirió que la campaña de Hillary Clinton no había hecho un argumento suficientemente fuerte dirigido hacia los estadounidenses que no habían sentido los beneficios de la recuperación económica.

"Si crees que estás ganando, tienes una tendencia, como en los deportes, es mejor permanecer seguro", dijo añadiendo que cree que Clinton "tuvo un gran desempeño bajo circunstancias realmente difíciles" y fue maltratada por los medios.

La entrevista es el más reciente análisis de Obama sobre las elecciones, que se ha enfocado en el fracaso a la hora de convencer a los votantes no urbanos y sobre los medios que se enfocaron en las historias negativas de Clinton. Obama dice que su partido no hizo una conexión emocional fuerte con votantes de comunidades difíciles, solo enfocándose en los puntos políticos que no lograron hacer tanto impacto.

"No estuvimos en el campo comunicando solo los aspectos más fuertes de la política sino que realmente nos importan estas comunidades, que sangramos por estas comunidades", dijo. "Significa que nos importan las razas locales, las juntas del estado, de los colegios, de los concejos de las ciudades y que no pensamos que solo con una serie de políticas progresistas que presentamos en el editorial del New York Times vamos a ganar".

Obama citó un modelo poco usual del futuro éxito de los demócratas: el senador Mitch McConnell. El presidente dijo que el legislador había ejecutado una política efectiva, aunque obstruccionista.

"La estrategia de McConnell, desde una perspectiva puramente táctica, fue inteligente y bien ejecutada, el grado de disciplina que pudo establecer fue impresionantes. Su estrategia es que sencillamente tenemos que decirle no a eso", dijo Obama.

Dijo que parte de su estrategia pospresidencial será enfocarse en desarrollar a nuevos líderes demócratas, incluyendo organizadores, periodistas y políticos que puedan incitar a los votantes. No va a dudar a la hora de dar su opinión en importantes debates políticos después de que deje la presidencia, le dijo a Axelrod.

Tras un periodo de introspección después de dejar la Oficina Oval, Obama dijo que se siente responsable como ciudadano de expresar sus opiniones sobre los asuntos más importantes del país durante el gobierno de Trump aunque no necesariamente hablará sobre todos los asuntos diarios.

"En determinado punto, debes hacer espacio para nuevas voces y piernas", dijo Obama.

"Eso no significa que de aquí a un año, un año y medio, o dos años, haya un asunto de tal importancia que no sea solo un debate sino algo determinante de importancia para nuestra democracia y que yo no vaya a opinar", añadió Obama. "Sabes, todavía soy un ciudadano que tiene obligaciones y deberes".

Lo que primero hará, no obstante, será de más bajo perfil. Dice que se va a enfocar en escribir un libro y analizar lo que hizo en el gobierno. Obama y su familia planean seguir viviendo en Washington hasta que su hija más joven termine la escuela.

"Debo estar en calma por un tiempo. Y no digo políticamente, digo internamente. Debo calmarme", añade. "Debes volver a tu centro y procesar lo que ha pasado antes de tomar otras buenas decisiones".

Mientras termina su periodo en la Casa Blanca, Obama se ha puesto sentimental sobre el tiempo que pasó allí. Dice que sintió las lágrimas venir durante una reunión con algunos de sus asistentes recordando el final de la era de Obama.

"Logré estar tranquilo por cuatro minutos cuando empezó eso y luego, bueno, tuve que sacar el pañuelo", dijo Obama. "Se siente como que una banda se va a separar", añadió.

Escucha la entrevista completa en inglés aquí: http://podcast.cnn.com