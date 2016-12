2016: el año en que murió la música

(CNN) - Hazte a un lado, 1959. Tú también, 1970.

Cuando se habla de muertes de íconos musicales, 2016 podría ser el peor año de la historia.

La sorprendente muerte de la estrella británica del pop George Michael el 25 de diciembre es la más reciente sorpresa en 12 meses horribles en los que les dijimos adiós a David Bowie, Glenn Frey, Prince, Merle Haggard, Juan Gabriel y Leonard Cohen, para nombrar solo algunos de los artistas más influyentes y populares que nos dejaron este año.

Tal vez sea la era más mortífera para las leyendas de la música desde 1970-1971, cuando perdimos a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Louis Armstrong en el doloroso lapso de 11 meses.

El 3 de febrero de 1959, cuando los jóvenes rockeros Buddy Holly, Ritchie Valens y J. P. ‘The Big Bopper’ Richardson murieron en un accidente aéreo, el mundo anglosajón como llamó a ese "el día que murió la música". Este debería ser llamado, a partir de ahora, como "el año que murió la música". Y todavía no termina.

¡Por favor, 2016, danos un descanso!

Esta es una breve recapitulación de algunos de los talentos musicales que nos abandonaron este año. Al menos nos quedarán, para siempre, sus canciones.

10 de enero: David Bowie

David Bowie era un maestro de la música y de las transformaciones. El icónico cantante 'Ziggy Stardust' -su álter ego andrógino- murió a los 69 años tras una batalla de 18 meses contra el cáncer. Desafió las etiquetas y clasificaciones mientras produjo una larga serie de grandes éxitos en distintos géneros, desde el glam rock hasta el funk y el hip hop. Su último álbum, ‘Blackstar’, fue lanzado días antes de su muerte.

17 de enero: Glenn Frey

El cofundador y guitarrista de The Eagles, que murió a los 67 años, era conocido por ser una persona tranquila y por la música californiana con un toque country que producía. Junto con Don Henley, Frey compuso a cuatro manos canciones inolvidables de los Eagles como Best of My Love, Lyin’ Eyes, One of These Nights y Hotel California, antes de lanzarse a una carrera como solista en los años 80.

28 de enero: Paul Kantner

El guitarrista Paul Kantner fue uno de los miembros fundadores, en los años 60, de la banda de rock psicodélico Jefferson Airplane, que más adelante se convirtió en Jefferson Starship. El músico de 74 años fue proclamado como el arquitecto de lo que entonces se conoció como sonido de San Francisco, representado en canciones alucinantes como White Rabbit.

4 de febrero: Maurice White

Maurice White, fundador y líder del gran grupo de R&B Earth, Wind & Fire, murió a los 74 años, dejando atrás un legado de éxitos inspiradores y llenos de ritmo que eran amados tanto por la audiencia negra como por la audiencia blanca. Muchos de ellos, como Shining Star, Sing a Song y September, resistirán el paso del tiempo.

4 de marzo: Joey Feek

Joey Feek era la cantante del duo de música country Joey + Rory, que se hizo muy famoso tras participar en el concurso de música del Country Music Television (CMT) Can you Duet. Feek murió a los 40 años de un cáncer cervical, según su esposo.

11 de marzo: Keith Emerson

El tecladista Keith Emerson cofundó Emerson, Lake & Palmer, que según Billboard fue el primer supergrupo de rock progresivo. El músico británico fascinó a la audiencia con una instrumentación muy florida y con elaborados shows en el escenario, que incluían juegos pirotécnicos. Emerson, de 71 años, murió en Santa Monica (California) tras dispararse un tiro en la cabeza, según la investigación forense.

23 de marzo: Phife Dawg

Nacido como Malik Taylor, encontró la fama como el rapero Phife Dawg, miembro fundador del pionero grupo A Tribe Called Quest. Pitchfork publicó algunos de los versos más épicos del diminuto rapero y compositor de 45 años, que regaló momentos mágicos con el micrófono antes de morir por varias complicaciones relacionadas con la diabetes.

6 de abril: Merle Haggard

El cantante y compositor Merle Haggard fue una leyenda de la música country que se convirtió en la voz de la clase trabajadora con clásicos como Okie from Muskogee y Fightin’ Side of Me. Tenía 79 años cuando murió por complicaciones derivadas de una neumonía.

21 de abril: Prince

La música de Prince Rogers Nelson, una brillante mezcla de pop, rock y funk absolutamente despojado de sus formas, trascendió varios géneros y generaciones. Sus mejores canciones, desde When Doves Cry hasta Purple Rain y Kiss, suenan al mismo tiempo eternas y frescas, incluso 30 años después de haber sido escritas. Las dolorosas reacciones en todo el mundo por su impactante muerte por una sobredosis de opioides, a los 57 años, mostraron el alcance de su influencia en la cultura popular.

28 de agosto: Juan Gabriel

El mexicano Alberto Aguilera Valdez, más conocido como Juan Gabriel o el ‘Divo de Juárez’, era todo un ídolo de la canción en América Latina. Vendió 150 millones de álbumes y escribió más de 1.800 canciones. Además, una de sus producciones se volvió la más vendida en toda la historia de México. Murió a los 66 años.

10 de noviembre: Leonard Cohen

Las canciones y la poesía del crooner canadiense Leonard Cohen influenciaron a incontables músicos con su oscura sensibilidad y su humor e ironía. Justo antes de morir, a los 82 años, lanzó el álbum You Want It Darker, que exploraba preguntas fundamentales sobre la mortalidad y sobre Dios.

13 de noviembre: Leon Russell

El rockero Leon Russell, que murió mientras dormía a los 74 años, trabajó durante muchos años como pianista antes de encontrar a la fama por cuenta propia en la década de 1970. Su look original y su presencia en el escenario hicieron que le pusieran el sobrenombre de The Master of Time and Space (El maestro del tiempo y el espacio). Russell tocó en el famoso Concierto por Bangladesh, en el Madison Square Garden, en 1971.

18 de noviembre: Sharon Jones

La cantante de soul y funk Sharon Jones pasó varias décadas en el anonimato antes de que la audiencia la descubriera, a mediados de la década del 2000. Con su banda, Dap-Kings, se volvió legendaria por sus fogosos conciertos en vivo, que la llevaron incluso a ser comparada con uno de sus ídolos: James Brown. Jones murió a los 60 años, pero antes alcanzó a decirle a la revista Rolling Stone, en tono desafiante: “Tengo cáncer; el cáncer no me tiene a mí”.

7 de diciembre: Greg Lake

El bajista y cantante de rock progresivo murió a los 69 años tras luchar contra el cáncer, dejando a Carl Palmer como el único miembro vivo del legendario grupo Emerson, Lake & Palmer. Lake también cofundó King Crimson y más adelante tuvo un gran éxito como solista en el Reino Unido con la canción I Believe in Father Christmas.

25 de diciembre: George Michael

El cantante George Michael reventó en el escenario en los años 80 con el duo de música pop Wham!, antes de lanzarse como solista y alcanzar la cumbre como un carismático y controversial artista. Con éxitos tan monstruosos como Faith y Freedom! ’90, Michael mezcló el pop con comentarios sociales progresistas. La estrella británica -también ícono gay y activista de los derechos de la comunidad LGBT- murió a los 53 años.