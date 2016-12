Carrie Fisher, más allá de 'Star Wars': 7 películas que no viste

Fisher actuó en películas de Woody Allen, John Bellushi y en la popular comedia romántica When Harry Met Sally

(CNN Español) - Carrie Fisher será por siempre, para todos, la princesa Leia. Sin importar si eres fan de la saga de Star Wars o no: es su papel icónico, el que la lanzó a la fama y el que interpretó décadas después, poco antes de morir.

Fisher además tuvo una carrera exitosa como autora de libros y libretista. De hecho la adaptación de Postcards from the Edge le valió una nominación al BAFTA y su documental Wishful Drinking (basado en el libro autobiográfico del mismo nombre) fue nominado al Emmy.

Pero Fisher sí tenía una vida actoral en Hollywood más allá de la popular franquicia de George Lucas/Disney. Y quizá, quienes no hayan visto las películas de Star Wars —sí, existen— la recuerden en otros papeles, no tan poderosos ni protagónicos, pero sí memorables. La actriz hizo muchos cameos o apariciones breves en varias películas (como Austin Powers y Jay and Silent Bob Strike Back), pero estos son los más sobresalientes.

Marie – When Harry Met Sally (1989)

El papel por fuera del universo Star Wars más importante y conocido es el de When Harry Met Sally, la famosa comedia romántica de Rob Reiner, considerada una de las mejores de su género. Fisher hizo el rol de Marie, la amiga de Sally (Me Ryan), a la que la protagonista intenta emparejar con Harry (Billy Crystal), pero que termina casada con el amigo, Jess (Bruno Kirby).

Poe ese papel Carrie Fisher fue nominada a un American Comedy Award como actriz secundaria.

Madre superiora – Charlie's Angels: Full Throttle (2001)

No era un papel importante, pero sí curioso. Fisher interpretó a la madre superiora en la segunda entrega de la versión para cine de Charlie's Angels con Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore en 2003. La película es significativa porque en la lista de Box Office Mojo de las películas con mayor taquilla en las que aparece Fisher, esta es la más exitosa después de las de Star Wars.

Bianca — Scream 3 (2000)

Carrie Fisher participó en la popular saga de terror de los años 90 en el papel de Bianca, una funcionaria de archivo de un estudio con un parecido increíble con la princesa Leia que incluso hizo audición para el papel, pero no lo obtuvo porque una tal Carrie Fisher "se acostó" con George Lucas.

Mujer misteriosa – The Blues Brothers (1980)

Fisher es la mujer misteriosa de la película de culto de John Belushi y Dan Aykroyd de 1980, una chica que detona una bomba pero salva a Jake y a Elwood. Termina siendo la exnovia de Jake.

Lorna – Shampoo (1975)

Fue su primer papel en el cine. En este caso interpreta a Lorna en la película de Hal Ashby protagonizada por Warren Beatty y Goldie Hawn de 1975.

Carol — The 'Burbs (1989)

Fisher actuó junto a la entonces estrella en ascenso Tom Hanks en una comedia negra sobre la tranquila vida en los suburbios que se vuelve una aventura de terror con la llegada de nuevos vecinos.

April – Hannah and Her Sisters (1986)

Fisher estuvo en una de las películas más importantes de Woody Allen en el papel de April, amiga de Hannah (Mia Farrow) y rival de Holy (Dianne Wiest).