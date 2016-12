Muere la actriz Carrie Fisher, famosa por su papel en Star Wars

1 de 8 | Carrie Fisher como la princesa Leia con Harrison Ford como Han Solo, en la saga de Star Wars. 2 de 8 | La princesa Leia en una figura de cera del Museo Madame Tussauds en Berlín, Alemania. (Crédito: Clemens Bilan/Getty Images). 3 de 8 | Los actores Mark Hamill y Carrie Fisher posan durante un homenaje al director de Star Wars George Lucas, en el Kodak Theatre en Hollywood (California), en el 2005. (Amanda Edwards/Getty Images) 4 de 8 | Carrie Fisher y el director George Lucas, creador de la saga de Star Wars. (Vince Bucci/Getty Images) 5 de 8 | La actriz Carrie Fisher posa en Sydney durante la gira que hizo para presentar el documental inspirado en el libro de sus memorias, titulado "Wishful Drinking" y publicado en el 2008. (Brendon Thorne/Getty Images) 6 de 8 | La actriz en el 2009, durante la entrega de unos premios. (Jason Merritt/Getty Images) 7 de 8 | Carrie Fisher regresó como Leia en "Star Wars", pero muchos de los fanáticos al parecer esperaban verla igual. 8 de 8 | Carrie Fisher falleció este 27 de diciembre en Los Ángeles (California). Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La actriz Carrie Fisher, famosa por su papel como la princesa Leia en Star Wars, murió este martes, según afirmó Simon Halls, publicista de la hija de la artista.



La actriz y escritora sufrió un infarto en un vuelo de Londres a Los Ángeles el pasado viernes y fue hospitalizada.

Mira: Carrie Fisher, una vida en imágenes

"Fue amada por el mundo y será extrañada profundamente. Toda nuestra familia les agradece por sus condolencias y oraciones", dijo su hija Lourd en un comunicado.

Su madre, la actriz Debbie Reynolds, dijo este domingo que su hija, de 60 años estaba "en condición estable".

Carrie Frances Fisher nació el 1 de octubre de 1956 en Beverly Hills, California.

Estuvo casada con Paul Simon (agosto de 1983 a julio de 1984). Se divorciaron.

Tiene dos hijos.

Ha estado nominada a dos premios Emmy.

Ha actuado en películas, obras de teatro y en programas de televisión y ha escrito varios libros best-sellers.

Fisher ha sido activista de campañas de la salud mental y se ha pronunciado ante el Senado de California sobre el tema.

Protagonizó las películas Star Wars en 1977, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back en 1980 y Star Wars: Episode VI – The Return of the Jedi en 1983.

Regresó al papel de Leia en Star Wars: Episode VII – The Force Awakens premieres, junto a sus coprotagonistas de la saga original, Mark Hamill (Luke Skywalker) y Harrison Ford (Han Solo).

En noviembre de 2016 le reveló a la revista People que ella y Harrison Ford tuvieron un romance en 1976 durante la filmación de Star Wars.