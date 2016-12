La economía global en 2017: el pronóstico

(CNN Español) - En buena parte del mundo lo que esperan los analistas son crecimientos similares, o moderadamente mejores, a los que hemos tenido en 2016. Y eso sí, más incertidumbres políticas en economías importantes, como la de Estados Unidos o la del Reino Unido.

India y China seguirán encabezando la lista de los más fuertes crecimientos con un 7,3% y un 6,5% respectivamente. Europa crecerá en el entorno del 1,5%, y nuestra region, América Latina, abandonará la contracción y entrará en terreno positivo, gracias principalmente a la recuperación que se espera que provenga de las economías de Brasil y Argentina.

A Paulo Vieira da Cunha lo que le preocupa más son las incertidumbres políticas de una nueva administración en Estados Unidos, que no sabremos cómo actuará hasta que no comience a hacerlo. Aunque parecería que lo mas imprevisible son los temas de comercio internacional, y menos lo que tiene que ver con la economía doméstica.

Incertidumbre también existe en la economía del Reino Unido, que en los próximos meses de este 2017 tendrá que ir dando forma a su salida efectiva de la Unión Europea. Y que según se trate de una salida ordenada y pausada, o demasiado apresurada, podrá tener efectos muy distintos.

