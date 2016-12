Raúl Castro: "No vamos ni iremos al capitalismo"

(CNN Español) - El presidente de Cuba Raúl Castro dijo que la isla no se dirigirá hacia el capitalismo.

"No vamos ni iremos al capitalismo, eso está totalmente descartado, así lo recoge nuestra Constitución", dijo al concluir el octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.

Castro destacó, no obstante, que "debemos despojarnos de falsos temores hacia el capital externo". "No debemos cogerle miedo y poner trabas a lo que podemos hacer en el marco de las leyes vigentes, lo que implica la preparación de los cuadros y especialistas que negocien, así como profundizar en las deficiencias y errores cometidos en el pasado para no repetirlos", agregó.

El presidente cubano dijo que mientras la economía del país se contrajo en 2016, para el próximo año se espera un crecimiento del 2%, aunque alertó que persistirán tensiones financieras.

"Las limitaciones en los suministros de combustible y las tensiones financieras se agravaron en el segundo semestre conduciendo al decrecimiento del Producto Interno Bruto en un 0,9 %. A pesar de ello, se preservaron los servicios de educación y salud gratuitos, subrayó Raúl, y ratificó que no se produjo el colapso de la economía ni el regreso de los apagones, como auguraban no pocos malintencionados medios internacionales de prensa", dijo Castro, en referencia a los pronósticos de un colapso similar al vivido en la isla tras la caída de la URSS.

Por otro lado, durante la sesión, la Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe estatuas conmemorativas de Fidel Castro, así como que lugares públicos lleven el nombre del líder histórico de la revolución cubana, fallecido el pasado 25 de noviembre.

"El mejor monumento a sus ideales y obra es hacer realidad cada día los postulados contenidos en su brillante definición del concepto de Revolución", dijo Castro, que concluyó su intervención felicitando el nuevo año a los cubanos.