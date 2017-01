AsíLoVivimos 2016: esta fue la noticia del año

(CNN Español) - Quién hubiera dicho, al principio de 2016, que Donald Trump sería el presidente de Estados Unidos y que en Brasil, Dilma Roussef sería destituida. Este fue un año lleno de sorpresas, algunas buenas, otras no tanto: el gobierno colombiano y las FARC dieron un paso gigante para poner fin a más de 50 años de conflicto armado.

Juan Manuel Santos ganó el Nobel de la paz y Bob Dylan el de Literatura.

La oposición venezolana logró la mayoría en la Asamblea Nacional, pero no el referéndum revocatorio del presidente Maduro.

Europa sufrió la peor crisis humanitaria de los últimos años y las garras del terrorismo no la dejaron en paz.

Mientras la muerte de Fidel Castro mostró de nuevo las profundas divisiones sobre su vida, sus ideas y su legado.

Y al final de año, una tragedia no hizo a todos hinchas del pequeño equipo brasileño Chapecoense.

Como ven, nos es fácil decidir cuál fue la noticia del año, En CNN, esta difícil tarea, la tienen nuestro televidentes que votan en la encuesta #AsíLoVivimos en nuestro sitio cnnenespanol.com/asilovivimos.

Las opciones de este 2016 eran:

Elecciones en Estados Unidos Firma de los acuerdos de paz en Colombia Venezuela: nueva Asamblea Nacional y proceso de revocatorio Crisis de refugiados en Europa Juicio político a Dilma Rousseff Terremoto en Ecuador Atentados en Europa Juegos Olímpicos de Río Tragedia aérea equipo Chapecoense Brexit

El proceso de paz en Colombia salió en tercer lugar. Colombia puso fin al conflicto armado más largo del continente, tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Este fue un proceso complejo, largo, que contó con el aval de la comunidad internacional y le valió al presidente Juan Manuel Santos el premio Nobel de la Paz, pero al ser consultado, el pueblo colombiano rechazó el acuerdo, que debió ser modificado y refrendado por el congreso.

La muerte de Fidel Castro fue la segunda noticia más votada. Fidel Castro Ruz, el hombre que lideró la revolución cubana, falleció el 25 de noviembre a los 90 años. La muerte de Castro generó reacciones encontradas entre los cubanos de Miami y los de La Habana. En la isla, cientos de miles de personas desfilaron con pesar y lentitud, rindiendo tributo al hombre que los gobernó con mano dura por décadas y que le dedico su lucha a los humildes. Sus restos fueron trasladados desde la plaza de la Revolución cubana hasta Santiago, donde fue sepultado, en un procesión que duró cuatro días. En Miami, las reacciones fueron diametralmente opuestas. Cientos de personas salieron a celebrar la muerto de Castro en el barrio de la pequeña Habana de Miami, el corazón del exilio cubano. En el emblemático café Versalles se dieron cita los exiliados cubanos gritando "murió el tirano", pidiendo la instauración de la democracia en la país caribeño.

La elección presidencial en Estados Unidos fue la noticia del año: contra la mayoría de las encuestas, Donald Trump ganó los comicios tras una de las campañas más hostiles y divisivas en los 240 años de democracia en Estados Unidos. Su rival, la demócrata Hillary Clinton, buscaba continuar el legado de Barack Obama, ganó el voto popular pero no el colegio electoral, que define quién llega a la casa blanca en este país. Los republicanos además retuvieron el control de ambas cámaras del congreso.

En un año donde los encuestadores dejaron en evidencia que no son infalibles (se equivocaron en Brexit, plebiscito en Colombia y elecciones en Estados Unidos), en la votación de CNNenEspanol.com #AsiLoVivimos no hubo sorpresas. Los pronósticos no se equivocaron.

Gracias por su compañía durante este año. Les deseo que sean muy felices en el 2007 y sigamos viviendo la noticia.