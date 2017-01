15 nuevos hoteles que te encantaría visitar en el 2017

(CNN) - No importa si es un escape a una isla o un retiro urbano, los mejores hoteles del mundo están apostando fuerte para atraer a viajeros cada vez más exigentes.

Como los más exclusivos están haciendo todo lo que está a su alcance para diferenciarse en los servicios que ofrecen, empacamos nuestro equipaje de diseñador y nos fuimos a buscar los mejores nuevos hoteles que hay que conocer en el 2017.

1. Hotel Soneva Jani (Maldivas)

Con 24 cabañas sobre el agua y una más, enorme, en una isla de un lago privado en las Maldivas, el nuevo Soneva podría ser el mejor de esta lista.

Cada una de las cabañas multinivel del hotel tiene su propia piscina privada y un techo retráctil que permite que los huéspedes duerman bajo las estrellas.

Además, varias de las cabañas tienen toboganes que transportan a los huéspedes directamente del nivel superior al del agua, abajo.

Otras atracciones del hotel son su spa, un observatorio que cuenta con el telescopio más grande del Océano Índico y un cine al aire libre.

Abrió en: diciembre del 2016.

2. Hotel Four Seasons Resort The Nam Hai (Hoi An, Vietnam)

Ubicado en parte de una playa privada cerca de muchos lugares que están en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, el mejor hotel que Four Seasons haya inaugurado recientemente está en Hoi An.

Antes llamado Hotel The Nam Hai, tiene 60 cabañas a la orilla del mar con terrazas exteriores privadas.

También tiene 40 cabañas con piscina privada.

Además: tres piscinas comunales, cuatro canchas de tenis, un spa, dos restaurantes y un bar en la playa.

Abrió en: diciembre del 2016.

3. Hotel Las Alcobas (valle de Napa, California, Estados Unidos)

Cerca del viñedo Beringer, este precioso hotel boutique es lo último para escaparse a hacer recorridos relacionados con el vino en Estados Unidos.

Todas sus 68 habitaciones y suites tienen terrazas exteriores privadas equipadas con chimeneas, sin mencionar las magníficas vistas que ofrecen de los viñedos.

Las atracciones del hotel incluyen un spa y un restaurante californiano de temporada, manejado por el premiado chef Chris Cosentino.

Abre en: enero del 2017.

4. The Silo (Ciudad del Cabo, Suráfrica)

Construido en un histórico silo de granos y sobre el Museo de Arte Contemporáneo Zeitz (MOCAA, por sus siglas en inglés), que está por inaugurarse en Ciudad del Cabo, The Silo pretende ser el nuevo hotel más hippy de esta ciudad surafricana.

Mira también la galería con los edificios más espectaculares que se inaugurarán en el 2017

El hotel, de estilo industrial y ultramoderno, solo tendrá 28 habitaciones, cada una con fantásticos interiores y espectaculares vistas al muelle.

El hotel, miembro de la cadena de hoteles The Royal Portfolio, también tendrá un restaurante con mirador, un spa y una piscina y un salón lounge en el último piso.

Abre en: marzo del 2017.

5. Hotel Six Senses Zil Pasyon (Seychelles, África)

Localizado en la lejana isla de piedra de granito Félicité, este elegante refugio tiene la última palabra en lujo.

Cada una de sus 28 cabañas independientes tiene piscina propia, una cava de vino y el servicio 24 horas de un mayordomo personal que está a disposición de los huéspedes.

Pero toda esa comodidad no te hará sentir culpable, tranquilo: el hotel también es ecológico. Tiene una refinería para el agua potable que funciona por ósmosis inversa, una granja de pollos y un jardín orgánico para fomentar la sostenibilidad.

Abrió en: noviembre del 2016.

6. Hotel Rosewood Luang Prabang (Luang Prabang, Laos)

Este hotel terroso, inspirado en la selva de Laos, es una interesante movida de Rosewood, famoso por hoteles de lujo como The Carlyle en Nueva York.

A solo 10 minutos en automóvil de Luang Prabang, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, el hotel está rodeado de bosques tupidos, ríos y cascadas.

Sus 22 unidades de acomodación incluyen cinco carpas de lujo con cubiertas envolventes y comedores privados.

El hotel también ofrece un restaurante de cocina francesa y laosiana, así como el característico Sense spa de Rosewood.

Abre en: los primeros meses del 2017.

7. W Shanghai – The Bund (Shanghái, China)

Situado a la orilla del río Huangpu, este súper hotel será el tercero de la marca W que abra la cadena hotelera Starwood Hotels en China, después de Beijing y de Guangzhou.

Sus 374 habitaciones y 35 suites son espaciosas y modernas y mezclan la típica estética ecléctica de la marca W con la decoración tradicional de Shanghai.

Las atracciones del hotel incluyen una amplia zona al aire libre con piscina y salón lounge y el característico AWAY spa de la marca W, especializado en tratamientos restauradores.

Abre en: junio del 2017.

8. Hotel St. Regis Dubai, Al Habtoor Polo Resort & Club (Dubái)

El segundo hotel de St. Regis en Dubái, construido en un campo de polo de talla mundial en el gigantesco complejo de entretenimiento Dubailand, es un sueño para los jinetes.

El hotel de 159 habitaciones también alberga 500 establos de una academia de polo y ofrecerá un espectáculo de salto y arenas de adiestramiento, además de una escuela de equitación.

Adultos y niños están invitados a interactuar con los caballos en los campos de polo del hotel.

Adentro habrá una Biblioteca Equina, equipada con libros, estatuas ecuestres y objetos variados, y un Salón Ecuestre, perfecto para relajarse con una taza de té después de un largo día de equitación.

Abre en: febrero del 2017.

9. Hotel Eden (Roma, Italia)

Después de un año de extensas renovaciones, el Hotel Eden, de 125 años y favorito del director de cine Federico Fellini, finalmente reabrirá sus puertas como miembro de la cadena Dorchester Collection.

Se redujo el número de habitaciones de 121 a 98, todas bellamente rediseñadas con un estilo más moderno y sobrio.

Hay pocas novedades para tener en cuenta, incluyendo una brasserie informal que abre todos los días y un bar escondido que también es biblioteca.

Lo importante es que el icónico restaurante La Terrazza y sus espectaculares vistas sobre la Ciudad Eterna siguen estando ahí.

Abre en: abril del 2017

10. Hotel Assila (Jeddah, Arabia Saudita)

El décimo hotel de Rocco Forte -y su primera incursión en Oriente Medio- no decepciona.

Es alegre y moderno, con 147 habitaciones y 63 suites que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad (desde algunas suites, de hecho, es posible ver el Mar Rojo).

Hay una piscina en la azotea y cuatro excelentes restaurantes, entre los que sobresale el Aubergine, que sirve comida árabe y mediterránea.

Ventajas adicionales: está localizado en el corazón del distrito comercial de Jeddah, cerca del Jeddah Mall y a solo 40 minutos en carro de La Meca.

Abrió en: diciembre del 2016.

11. Four Seasons Hotel London en Ten Trinity Square (Londres)

Localizado en un edificio construido en 1922 (que fue la sede central de la autoridad portuaria de Londres), el nuevo Four Seasons London es uno de los hoteles más bonitos de la capital inglesa.

Sus 89 habitaciones y 11 suites son elegantes y modernas, mientras que las áreas comunes están decoradas bajo un estilo clásico, con columnas corintias, ornamentos en yeso labrado y lámparas de cristal.

Las atracciones del hotel incluyen un spa de 18.000 pies cuadrados, inspirado en el Imperio Romano y que tiene un hamman (baño turco), un sauna y un salón de uñas; también hay un restaurante manejado por la chef con estrella Michelin Anne-Sophie Pic.

Abre en: enero del 2017.

12. Hotel Waldorf Astoria Beverly Hills (California, Estados Unidos)

El primer Waldorf Astoria de la costa oeste de Estados Unidos es increíblemente bueno, nada distinto de lo que esperarías de un grupo hotelero tan elegante.

Ubicado en el corazón de Beverly Hills, el hotel de 12 pisos y estilo Art Deco tendrá un amplio spa de La Prairie y un restaurante del chef con estrella Michelin Jean-Georges Vongerichten.

Tiene 170 habitaciones y 51 suites, tres de las cuales incluyen pequeñas piscinas privadas.

Según el hotel, todos los cuartos del hotel tendrán vistas despejadas sobre la ciudad de Los Ángeles.

Abre en: junio del 2017.

13. Hotel Fontenay (Hamburgo, Alemania)

Localizado en la tranquila orilla del Lago Alster, el Fontenay será el primer hotel de lujo en ser inaugurado en Hamburgo en 18 años.

Fue diseñado por el arquitecto local Jan Stormer para reflejar las fluidas líneas del lago y el parque que lo rodea, y se dice que su construcción costó más de 100 millones de dólares.

Cada una de sus 131 habitaciones y suites tienen un balcón privado y ventanas desde el piso hasta el techo con vista al Lago Alster.

El hotel, que ya es miembro del Leading Hotels of the World (el club más exclusivo de hoteles de lujo del mundo), también ofrecerá un spa con piscina infinita interior y exterior.

Abre en: julio del 2017.

14. Hotel Raffles Europejski (Varsovia, Polonia)

Después de tres años de reconstrucción y renovaciones, este emblemático hotel -que originalmente abrió sus puertas en 1857- finalmente será reabierto como un hotel de la cadena Raffles.

Localizado en el distrito histórico de Varsovia, cerca del Palacio Presidencial, tendrá 103 elegantes suites, un restaurante de temporada de comida polaca con una terraza exterior, un salón de fumadores y un spa con seis cuartos para tratamientos.

Abre en: junio del 2017.

15. Hotel SLS Brickell (Miami, Estados Unidos)

El nuevo hotel diseñado por Philippe Starck no es el típico hotel de Miami Beach.

Para comenzar, no está en Miami Beach sino en el cercano barrio de Brickell, una prometedora zona que rápidamente se está llenando de bares, restaurantes y museos.

A diferencia de sus ostentosos rivales a la orilla de la playa, el SLS tiene un estilo sobrio y sencillo.

Sus 124 habitaciones están diseñadas con líneas limpias, colores suaves y estética minimalista.

¿El plato fuerte del hotel? Su piscina infinita del último piso, con vistas sobre el centro de Miami.

Abrió en: noviembre del 2016.