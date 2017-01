17 películas para no perderse en 2017

También llegan readaptaciones de clásicos como The Beauty and the Beast y Spiderman: Homecoming

En el listado reinan las secuelas y las series de las películas inspiradas en personajes de cómics como The Justice League, Wolverine y Wonder Woman

(CNN Español) – Este 2017 es un año que llega cargado de expectativas: será el momento en el que se implementarán las polémicas decisiones políticas de 2016, conoceremos un mundo sin varias de nuestras celebridades favoritas, Nintendo sacará su nueva consola, tendremos el primer transplante de cabeza y muchas de las series más aclamadas regresan con nuevas temporadas. El cine, por supuesto, no se queda atrás y los estrenos prometen dejarnos sin aliento durante la mayor parte del año.

Para empezar este 2017 recopilamos las cintas que llegarán a la pantalla grande en los próximos meses y que nos tienen bastante expectantes. ¿Agregarías alguna más a la lista?

1. The Lego Batman Movie

Esta comedia animada es una secuela de The Lego Movie y, según sus creadores, conserva el “espíritu irreverente” que hizo de esta última cinta “un fenómeno mundial”. Ahora Batman tiene su propia película y para salvar a Gotham de la invasión que planea El Guasón deberá aprender, además de relajarse un poco, a trabajar en equipo. La dirección estuvo a cargo de Chris McKay.

Estreno

Latinoamérica: 9 de febrero de 2017

EE.UU.: 10 de febrero de 2017

2. 50 Shades Darker

El romance entre Anastasia Steel y Christian Grey no se ha acabado. En esta secuela de la saga 50 Shades of Grey, cuya primera entrega batió récords en taquilla, el panorama de los dos protagonistas se complica: Grey intenta recuperar a Steel, mientras nuevos personaje aparecen en el mapa, como las excompañeras sentimentales del personaje principal. El pasado de Christian Grey amenaza con acabar la confianza que apenas está construyendo con Anastasia Steeel. James Foley es el director de la cinta.

Estreno

Latinoamérica: 9 de febrero de 2017

EE.UU.:10 de febrero de 2017

3. Logan

Esta es la última película de la trilogía de Wolverine (del universo X-Men), que está inspirada en el producto de Marvel Comics. Su protagonista vuelve a ser Hugh Jackman, bajo la dirección de James Mangold, quien también participó en la escritura del guión. Esta cinta llega a los cines después de que el filme X-Men: Apocalypse se estrenara el pasado 18 de mayo.

Estreno: 3 de marzo de 2017

4. Kong: Skull Island

De los mismos productores de Godzilla, llega esta película de ciencia ficción que promete ponerle los pelos de punta a más de uno. Una expedición científica a una isla desconocida termina descubriendo uno de los mitos sobre monstruos más poderosos y, de paso, desatando una guerra con la raza humana. La incursión de los hombres despierta las fuerzas titánicas de la naturaleza y la única opción parece ser la confrontación. Fue dirigida por Jordan Vogt-Roberts.

Estreno

Latinoamérica: 9 de marzo de 2017

EE.UU.: 10 de marzo de 2017

5. The Beauty and the Beast

Esta versión cinematográfica del clásico de Disney está protagonizada por la célebre actriz Emma Watson. La película es una adaptación que busca hablarle a un público contemporáneo y, por eso, los personajes tienen una estética mucho más fresca, según lo explicó Disney en un comunicado. La cinta suma a la lista de clásicos que esta compañía ha recreado con personajes de carne y hueso, como Maléfica, Alicia en el país de las Maravillas y La Cenicienta. La dirección estuvo a cargo de Bill Condon.

Estreno

Latinoamérica: 16 de marzo de 2017

EE.UU.:17 de marzo de 2017

6. Fast and Furious 8

Siguiendo el éxito de Fast and Furious 7, la más reciente entrega que consiguió un récord de 147 millones de dólares en su estreno en abril de 2015, llega la octava parte de una de las sagas más taquilleras de Hollywood. Esta vez Dominic Toretto (Vin Diesel) será seducido por una mujer misteriosa (Charlize Theron) que lo convencerá de regresar al mundo del crimen. Así pone en jaque toda la aparente tranquilidad que su equipo y amigos habían logrado al final de la anterior película. En últimas, parece que se trata de una traición. La dirección estuvo a cargo de F. Gary Gray.

Estreno

Latinoamérica: 13 de abril de 2017

EE.UU.:14 de abril de 2017

7. Guardians Of The Galaxy Vol. 2

Lo poco que deja ver el nuevo tráiler de esta película son nuevas locaciones y apariencias diferentes de los héroes espaciales. También hay un pequeño “bebé” Groot, cuya voz es proporcionada por Vin Diesel. Como la primera película, promete bastante acción. En la dirección repite James Gunn.

Estreno: 5 de mayo de 2017

8. Alien: Covenant

El director Ridley Scott vuelve a la ciencia ficción con esta película, que es la segunda entrega de las precuelas de Alien tras Prometheus. La trama gira alrededor de un descubrimiento que hace la nave de Covenant: pero lo que piensan que es un paraíso desconocido resultará un mundo oscuro y peligroso.

Estreno: 19 de mayo de 2017

9. Baywatch

Dwayne "The Rock" Johnson y Zac Efron protagonizan la adaptación de la exitosa serie de los años 90, en la que muchos recuerdan las apariciones en vestido de baño de Pamela Anderson. De hecho, se espera que esta actriz y modelo haga algunas apariciones en la cinta. En el tráiler, que se conoció a principios de diciembre, abundan los tiroteos, explosiones y, desde luego, las icónicas imágenes en cámara lenta de los salvavidas corriendo por la playa. La película fue dirigida por Seth Gordon.

Estreno: 26 de mayo de 2017

10. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

El legendario capitán Jack Sparrow, interpretado pro Johnny Deep, regresa a la pantalla grande para enfrentar a un enemigo inusual: marineros fantasmas que escaparon del Triángulo del Diablo y son comandados por el aterrador Capitán Salazar. Para sobrevivir, el protagonista de esta saga tendrá que encontrar ayuda en una astrónoma y un marinero joven. El viaje pondrá a Sparrow a pensar sobre sus pasos y su pasado. Joachim Rønning y Espen Sandberg dirigieron la película.

Estreno: 26 de mayo de 2017

11. Wonder Woman

Esta es la primera película protagonizada por la superheroína, a pesar de que el personaje de DC Comics ya había aparecido en Batman vs. Superman. Esta vez, la misión de Diana Prince (el nombre de pila de Wonder Woman) será ganar la guerra que acabará todas las guerras. Por eso, la princesa amazona se arriesga a salir de la comunidad en la que ha crecido y vivido para embarcarse en una nueva aventura. Está dirigida por Patty Jenkins y su protagonista es Gal Gadot.

Estreno: 2 de junio de 2017

12. Spiderman: Homecoming

El superhéroe de la saga The Avengers hace su debut en solitario con esta cinta. A mediados de este año Marvel estrenará la película en la que Tom Holland interpreta al joven Peter Parker, el alter ego de Spiderman, mientras intenta equilibrar su vida universitaria con sus poderes. Además, Iron Man también aparece en la trama. La dirección estuvo a cargo Jon Watts.

Estreno: 7 de julio de 2017

13. War for the Planet of the Apes

En la tercera entrega de esta aclamada serie, los simios se enfrentan a un conflicto mortal con los humanos. Las batallas, los balazos, la destrucción y, en últimas, la acción están a la orden del día en esta cinta. O, al menos, así lo promete su tráiler. Esta secuela de Dawn of the Planet of the Apes fue dirigida por Matt Reeves, quien escribió el guión junto a Mark Bomback.

Estreno: 14 de julio de 2017

14. Blade Runner 2049

Tras 34 años de la primera película, la trama de Blade Runner regresa a la pantalla grande. Esta vez con un nuevo protagonista, Officer K (Ryan Gosling), quien tendrá la tarea de buscar a un excolega de la Policía de Los Ángeles que lleva tres décadas desaparecido: Rick Deckard (Harrison Ford). Su director es Denis Villeneuve.

Estreno: 6 de octubre de 2017

15. Thor (Ragnarok)

Esta es la tercera parte de la trilogía basada en el personaje Thor, de la saga The Avengers creada por Marvel Comics. Su tráiler aún no ha sido publicado oficialmente, aunque se conoció un pequeño adelanto en el evento Comic-con del pasado 25 de julio. Será dirigida por Taika Waititi.

Estreno: 3 de noviembre de 2017

16. The Justice League

En esta película veremos a los superhéroes de DC Comics reunidos y batallando hombro a hombro para detener una creciente amenaza contra el mundo. Si bien es la quinta producción de estas historietas que llega al cine, es la primera de la saga en la que Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Cyborg y Aquaman unen esfuerzos para intentar salvar esta civilización. Fue dirigida por Zack Snyder, el mismo que estuvo a cargo de El hombre de Acero y Batman vs. Superman, que se estrenó el pasado 6 de mayo.

Estreno

Latinoamérica: 16 de noviembre de 2017

EE.UU.: 17 de noviembre de 2017

17. Star Wars Episode VIII

La novena entrega de esta saga (octava en orden cronológico además de Rogue One) llegará en poco menos de un año a los cines cargada de mucha nostalgia. Carrie Fisher, quien alcanzó a grabar las últimas escenas de la película, murió el pasado 27 de diciembre y sus fans tendrán con esta cinta una última oportunidad para despedirla. Sabemos que casi todo el elenco de The Force Awakens regresará. Rian Johnson escribió el guión y la dirigirá.

Estreno: 15 de diciembre de 2017