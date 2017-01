Pep Guardiola: "Me estoy aproximando al final de mi carrera"

(CNN) - El tiempo de Pep Guardiola en Inglaterra puede sólo haber empezado, pero el español de 45 años ya está pensando en el final de su carrera como técnico de fútbol.

A pesar de apenas haber completado seis meses de sus tres años de contrato con el Manchester City, Guardiola ha sugerido que su actual trabajo bien podría ser el último.

"Siento, y estoy un poco en el proceso, que estoy en el final de mi carrera", le dijo Guardiola a la NBC antes de la victoria del City por 2-1 de este lunes sobre el Burnley.

"No seré un entrenador a los 60 o 65 años. Estaré en Manchester City por tres años, o tal vez más, pero me estoy aproximando al final de mi carrera como entrenador, estoy muy seguro de ello".

El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson se retiró a la edad de 71 años, y el del Arsenal, el francés Arsene Wenger, quien tiene 67, ha hablado a menudo de su propia ansiedad acerca de dar un paso al costado.

"Me reuní recientemente con él y le dije: "Alex, ¿no lo extrañas?", le dijo Wenger a L'Equipe Sport and Style en el 2015. "Me dijo "para nada". Yo estaba decepcionado y aliviado al mismo tiempo. Es una razón para tener esperanza".

Año sabático

Tras ganar catorce grandes trofeos en cuatro años como técnico del Barcelona, Guardiola se tomó un año de descanso antes de unirse al Bayern Munich en el 2013.

Siete títulos más le siguieron en sus tres años al mando del gigante de la Bundesliga, antes de que arreglara contrato con el Manchester City el pasado febrero.

Tras derrotar por 2-1 al Burnley este lunes, el City es actualmente tercero en la Liga Premier inglesa, siete puntos atrás del líder Chelsea, quien jugará este miércoles contra el Tottenham.

El City tuvo que trabajar duro para derrotar al Burnley luego de que Fernandinho fuera expulsado con tarjeta roja por tercera vez en seis juegos, lo que llevó a Guardiola a darle una irritante entrevista a la BBC.

"Usted es periodista, yo no. Pregúntele al árbitro", dijo Guardiola cuando se le preguntó por la expulsión del brasileño.

Cuando a Guardiola se le preguntó acerca del expediente disciplinario de Fernandinho, el entrenador del City aseguró: "Tengo que entender las reglas aquí en Inglaterra. Sé que usted es un especialista, pero tengo que entenderlo".

A pesar de haberse clasificado para la ronda de eliminaciones de la Liga de Campeones, venciendo convincentemente al Barcelona por 3-1, Guardiola ha sido objeto de críticas en su primera temporada en el fútbol inglés.

Así que, una vez que cuelgue su delgado y elegante traje y desaparezca la presión de la dirección técnica futbolística, ¿qué hará consigo mismo uno de los mejores técnicos de la historia?

"Si me buscas (después de mi retiro), estaré en un campo de golf".