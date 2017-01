Facebook prohibió una foto de una estatua de Neptuno por ser "explícitamente sexual"

(CNN) - Facebook está en el ojo de la polémica por bloquear una fotografía de una estatua de bronce del dios Neptuno en Italia.

Diseñada por Jean Boulogne, mejor conocido como Giambologna, la fuente de Neptuno, de mitad del siglo XVI, se encuentra erigida en la Piazza del Nettuno en Bolonia.

Facebook parece haberse ofendido ante la imagen del desnudo dios romano, al pedirle a la escritora italiana Elisa Barbari que la quitara de su página en red social titulada "Historias, curiosidades e imágenes de Bolonia", en la que ella comparte hechos históricos y rarezas acerca de la ciudad".

Barbari había tratado de usar una foto de su colección personal pero, tras cargarla, se enfrentó a lo que parecía ser una prohibición automática, en la que se consideraba que la imagen es "explícitamante sexual".

Sin dejarse afectar, Barbari desafió la decisión y recibió otro comunicado por correo electrónico visto por CNN en el que Facebook defiende su prohibición inicial, citando una violación de las directrices de publicación.

"El uso de imágenes o video de cuerpos desnudos o escotes profundos no está permitido, aun si el uso es por razones artísticas o educativas".

Barbari estaba devastada por la decisión de la red social de "censurar" este amado tesoro del Renacimiento de la ciudad italiana.

"La estatua es mostrada desde atrás, no hay ni siquiera un acercamiento. La foto está tomada a distancia. Esto es ridículo", le aseguró Barbari a CNN. "En primera instancia estaba furiosa.

Luego estaba sorprendida. No puedo entender por qué ellos no quieren aclarar al respecto. Es absurdo".

"En el pasado le he señalado yo misma a Facebook contenido inapropiado, como noticias falsas, violencia contra animales... cosas que realmente necesitan ser censuradas, no el arte. No sé qué pensar, es ridículo".

"Estoy suponiendo que esto no ha pasado aún por el escritorio de Mark Zuckerberg. No hay nada vulgar en una obra de arte", añadió.

Y mientras el conflicto parece no haber ido más allá internamente, parece que la red social ha cambiado de opinión.

En un comunicado enviado a CNN, un vocero de Facebook escribió: "Nuestro equipo procesa millones de imágenes publicadas cada semana, y en algunas instancias prohibimos anuncios de forma incorrecta. La imagen no viola nuestras políticas. Nos disculpamos por el error y háganle saber a quien la publicó que la estamos aprobando".

Barbari dijo que desde entonces recibió otro correo de Facebook, pero la comunicación era más relativa a la suspensión de una cuenta que a la impugnación contra su fotografía. Ella dijo que si Facebook hubiera revertido su decisión, entonces "sería un final feliz".

Anteriormente, Facebook ha enfrentado críticas por aparentemente "censurar" arbitrariamente imágenes inofensivas en su plataforma.

El pasado septiembre, el gigante mediático social provocó titulares tras prohibir la icónica imagen de la "niña de Napalm" de la Guerra de Vietnam por violar sus reglamentos sobre imágenes de niños desnudos. Pero dio vuelta atrás a la decisión luego de la reacción popular por la importancia histórica de la imagen.

La red también enfrentó una tormenta de fuego en mayo pasado cuando se descubrió que la caja de "temas de tendencia" era organizada manualmente y no con la ayuda de algoritmos.