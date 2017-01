La historia de una fanática de 'Star Wars' y su padre mexicano que conmovió a Diego Luna

(CNN) - La película Rogue One: A Star Wars Story ha volado por los teatros desde que se estrenó el mes pasado, con un elenco caracterizado por la diversidad étnica de sus héroes. Entre los actores se encuentra el mexicano Diego Luna como el rebelde, Cassian Andor.

Este lunes, el artista compartió en su cuenta de Twitter la conmovedora historia de una fan que escribió sobre la importancia que tuvo para ella y para su padre ver a un actor como Luna, originario de México y heredero del acento, representando a un personaje en la nueva entrega de la saga Star Wars.

“Hoy llevé a mi padre a ver Rogue One. Había querido llevarlo desde hace algún tiempo. Quería que mi padre mexicano, con su marcado acento mexicano, experimentara lo que es ver a un héroe de una película taquillera hablando de la manera en que él lo hace”, escribió la fanática que se identifica en Tumblr y YouTube como Riveralwaysknew.

Después el papá de la fan le preguntó si la cinta había tenido éxito y por qué Luna no cambió su acento.

“Le respondí que Diego ha hablado abiertamente sobre conservar su acento y lo orgulloso que se siente de él”, añadió la fanática en su escrito. “Mi papá se quedó callado por un momento y después me dijo ‘Y él era uno de los personajes principales’. Yo le dije ‘así es’. Después mi papá estaba muy feliz”, añadió.

Las palabras de la aficionada terminan diciendo: “La representación importa”.

En su tuit, Luna escribió: “Me emocioné leyendo esto”.

Hasta ahora Rogue One ha ganado más de 800 millones de dólares a nivel mundial para Disney.

Esta es la publicación de Diego Luna, donde comparte las palabras de la fanática.

"Hoy llevé a mi padre a ver Rogue One. Llevaba tiempo queriendo hacerlo. Quería que mi padre mexicano, con su fuerte acento mexicano, experimentase lo que es ver a un héroe en una gran producción película taquillera hablar como él. Y, aunque no estaba seguro de si iba a tener un impacto en él, me lo llevé de todas formas. Cuando el personaje de Diego Luna aparece en pantalla y empieza a hablar, mi padre me dio un codazo y me dijo, ‘tiene un acento marcado’. Yo le contesté, ‘sí’. Cuando terminó la película e íbamos hacia el coche, me dijo, ‘¿te has dado cuenta de su acento?’ y le contesté, ‘sí, papá, como tú’. Después, mi padre me preguntó si la película había recaudado mucho dinero. Le dije que era la segunda película más taquillera de 2016 aunque solo llevaba 18 días en 2016 (antes de que llegase el nuevo año). Después me preguntó si a la gente le había gustado la película, le contesté que tenía muchos seguidores y buenas críticas. Luego me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado su acento y le respondí que Diego ha hablado abiertamente sobre conservar su acento y lo orgulloso que se siente de él. Mi papá se quedó callado por un momento y después me dijo ‘Y él era uno de los personajes principales’. Yo le dije ‘así es’. Después mi papá estaba muy feliz. Cuando conducíamos a casa empezó a decirme sobre otros actores mexicanos que deberían estar en películas americanas. La representación importa”.

La historia de esta aficionada y su padre se ha difundido ampliamente en las redes sociales. Como respuesta al tuit de Luna, ella decidió grabar este video en el que su papá le dice al actor que le parece “extraordinario lo que hace”.