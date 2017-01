Jimmy Morales exhibe como logro un número menor de homicidios en Guatemala, según su reporte de gestión

(CNN Español) - El próximo 14 de enero el presidente guatemalteco Jimmy Morales rendirá su primer informe de gobierno ante el Congreso, en el que hará énfasis en la reducción de homicidios, un tema nodal en un país azotado por la violencia.

El adelanto de este punto del informe fue hecho por el director de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Miguel Ángel Moir, durante una rueda de prensa llevada a cabo el pasado martes en Ciudad de Guatemala.

¿Cómo evalúas la gestión de Jimmy Morales en su primer año de mandato? — CNN en Español (@CNNEE) January 5, 2017

Según Moir, en el informe, a ser leído por el Jefe de Estado ante el pleno del Legislativo, se consignará que el país llegó, a cierre del 2016, a 27,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo institucional (Jepedi), organismo dependiente de la Policía Nacional Civil (PNC).

En 2015 la tasa ascendía a 29,5 por cada 100.000, según la Jepedi.

Otro índice positivo acompaña los doce primeros meses de la gestión de Morales. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de enero a diciembre del 2016 se llevaron a cabo 5.459 necropsias relacionadas con hechos violentos, mientras que en todo el 2015 las necropsias ascendieron a 5.718, lo que redunda en una disminución del 4,5 por ciento en este rubro.

El director del INACIF, Roberto Garza, le dijo a CNN en Español que esta reducción se debe a un trabajo mancomunado del aparato de justicia guatemalteco.

“La tendencia a la baja se viene dando desde hace un par de años, si no es que más. Está funcionando la presencia del sector justicia, del Ministerio Público, del propio INACIF, de la Defensa Pública Penal, de los organismos judiciales y del Ministerio de la Gobernación en conjunto con la PNC en municipios y departamentos donde antes no había presencia”, afirmó.

Moir también adelantó que el informe a ser presentado está basado en las 29 metas de Gobierno incluidas en la Política General 2016-2020.

El Reporte de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unuidas para el Desarrollo (PNUD) asegura que la tasa de homicidios en Guatemala por cada cien mil habitantes es de 39,9, según un balance hecho entre el 2008 y el 2012.

Informe “en un tweet”

Pero no todo es color de rosa para el presidente Morales. El presidente del Congreso guatemalteco, Mario Taracena, del opositor partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha estado señalando que el próximo informe bien podría “caber en un tweet” porque, según él, “no ha hecho nada”.

El informe presidencial de Jimmy Morales podría caber en un tweet porque no ha hecho nada #PrimerAñoFCN — Mario Taracena (@MarioTaracena) January 4, 2017

“Es una forma simbólica de expresar que no se ha hecho nada realmente novedoso. Que el Estado se mantenga en calentar la silla y no se sigan entregando las medicinas y manteniendo todo a media agua iba a pasar con o sin él. No hay nada novedoso. Morales no ha hecho nada importante. Ha pasado un año perdido”, le dijo Taracena a CNN En Español.

Jimmy Morales fue elegido como presidente de Guatemala el 25 de octubre del 2015, en un año convulsionado en el país centroamericano tras el escándalo de corrupción que llevó a la salida del poder del entonces presidente Otto Pérez Molina. Se posesionó como jefe de Estado el 14 de enero del 2016.