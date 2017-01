Chapecoense inicia un nuevo capítulo de su vida

(CNN Español) - El club brasileño Chapecoense, que perdió a la mayoría de sus integrantes en el accidente del vuelo 2933 de la aerolínea LaMia el pasado 28 de noviembre en cercanías de Medellín (Colombia), comenzó este viernes la pretemporada de cara a toda la actividad del 2017, que incluye juegos amistosos, el campeonato regional de su estado (Santa Catarina), el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana (contra el Atlético Nacional colombiano) y la Copa Suruga Bank contra el campeón de la J-League japonesa.

El nuevo entrenador, Wagner Mancini, inició trabajos con el grupo de jugadores, compuesto en su mayoría por integrantes de las divisiones inferiores junto con los refuerzos Douglas Grolli, proveniente del Cruzeiro; Nadson, quien llegó del Paraná; el delantero Rossi, que llegó del Sao Paulo; el arquero Elías, quien dejó al Juventude de Caxías; el delantero Niltinho, quien llega del Criciúma, y Dodô, quien el año pasado jugó en el Figueirense.

Mais dois atletas foram apresentados oficialmente para representar o Verdão na temporada 2017!

Dodô e Niltinho!#VamosChape pic.twitter.com/xjPY2O3qeu — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 5, 2017

Este viernes también se llevó a cabo en Chapecó la presentación oficial del equipo ante la prensa, con la aparición especial de Hélio Neto, uno de los jugadores sobrevivientes de la tragedia.

Uma foto vale mais que mil palavras...

Neto com os atletas da base que subiram para o profissional.#VamosChape pic.twitter.com/hMU71nIgEg — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 6, 2017

El defensa, último en regresar a Brasil tras recibir atención médica en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, aseguró en la rueda de prensa que volver al trabajo con el 'verdão' de Santa Catarina es una manera de "no caer en la depresión" y superar el accidente.

"Aún necesito de todo el mundo. Mi esposa me baña, aún no consigo hacer algunas cosas solo. Pero ya siento una evolución desde que desperté en Colombia y no reconocía a nadie. Es necesario darle tiempo al tiempo", dijo el jugador de 31 años.

Este jueves, el presidente del Chapecoense, Plinio David De Nes Filho, anunció que el próximo 21 de enero jugarán un amistoso contra el actual campeón brasileño, el Palmeiras, con todos los gastos pagos por parte del equipo paulista.

La mayor competición que tendrá el 'verdão' de Chapecó será la Copa Libertadores, donde jugará en el grupo 7 contra el Nacional uruguayo, el Lanús argentino y el Zulia venezolano.