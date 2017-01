Las emotivas palabras de Michelle Obama en su discurso final: "Espero que se hayan sentido orgullosos"

Obama les pidió a los jóvenes que no tuvieran miedo y que construyeran un mejor país a través de su educación

(CNN) – La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, pronunció su discurso final en la Casa Blanca: una intervención marcada por las palabras emotivas y en la que agradeció a sus partidarios. “Ser su primera dama ha sido el honor más grande de mi vida y espero que se hayan sentido orgullosos”, señaló.

“Quiero que nuestros jóvenes sepan que son importantes, que tienen un lugar al que pertenecen”, añadió Obama, a quien se le quebró la voz en varias ocasiones y casi hasta el final de su discurso.

“Así que no tengan miedo. ¿Me oyen, jóvenes? No tengan miedo. Manténganse enfocados. Sean decididos, esperanzados y empoderados. Empodérense con una buena educación. Después salgan al mundo y utilicen esos conocimientos para construir un país digno de una promesa ilimitada. Guíen a través de su ejemplo y nunca teman”, fueron sus palabras.

Obama hizo su intervención final durante el evento que reconoció al Consejero Escolar del Año. Y se realizó exactamente dos semanas antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.

Esta ceremonia, que la primera dama empezó en 2015, busca resaltar a los consejeros de escuelas secundarias que hayan demostrado habilidades de liderazgo. Además, hace parte de su programa "Reach Higher" para promover la educación superior.

Durante su periodo en la Casa Blanca, Michelle Obama ha defendido la educación, la salud y a las familias de militares. Tanto así que solía usar el Cuarto del Este o el Césped del Sur para referirse a estos temas.

Además, fue la anfitriona de actuaciones musicales y teatrales en la Casa Blanca, a las que invitaba estudiantes de colegios en Washington para que participaran en eventos culturales que, de otra manera, tal vez no huyeran podido vivir.

A lo largo de la última campaña política, Obama también alzó su voz para criticar fuertemente a Donald Trump. De hecho, argumentó en vehementes discursos que los comentarios del entonces candidato sobre las mujeres la habían sobresaltado.

En su tránsito fuera de la Casa Blanca, la primera dama ha revelado que extrañará las grandes atenciones del personal y el sentido de la historia.

“Sabes, hay pequeños… momentos”, le dijo Obama a la revista Vogue en noviembre pasado. “Aún hoy, estaba contemplando la vista que hay aquí. Estaba mirando por la ventana del Césped del Sur y del Monumento Washington, acababa de llover y el pasto estaba realmente verde y todo floreció un poco. Es tan hermoso. Y por ese momento mi pensamiento fue que voy a extrañar levantarme y ver todo esto, poder estar aquí cada vez que quiero”, añadió.

Sin embargo, le dijo a la revista que “ya era hora”.

Aún así, el evento de este viernes no será el último del que tengamos noticias de la primera dama. Su aparición final será en la noche del próximo miércoles, durante el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon."