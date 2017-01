Elegida por Trump para seguridad nacional plagió a varias fuentes en uno de sus libros

(CNN) - La autora conservadora y personalidad de televisión Monica Crowley, quien fue designada por Trump para un alto cargo en seguridad nacional, cometió plagio en extensas partes de un libro que publicó en 2012, de acuerdo con una revisión hecha por KFile de CNN.

La revisión del libro de Crowley publicado en junio de 2012, "What The (Bleep) Just Happened" detectó más de 50 ejemplos de plagio de numerosas fuentes, incluyendo la copia, con mínimos cambios, de artículos noticiosos, otros columnistas, centros de estudios y Wikipedia. El bestseller del New York Times, publicado por la imprenta Broadside Books de HarperCollins, no contiene notas ni bibliografía.

Crowley no respondió a una solicitud de comentarios. Múltiples llamados por teléfono y correo electrónico para obtener comentarios de HarperCollins en los últimos dos días tampoco fueron respondidos.

Crowley, presentadora de radio, columnista y, hasta hace poco, colaboradora de Fox News, servirá como directora de comunicaciones estratégicas de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional.

El equipo de transición de Trump dio su respaldo a Crowley.

"La excepcional visión y reflexiva labor de Monica sobre cómo dar la vuelta a este país es exactamente por lo que ella servirá en el gobierno", dice la declaración de un vocero del equipo de transición. "HarperCollins -uno de las mayores y más respetadas editoriales del mundo- publicó su libro, que se ha convertido en un bestseller a nivel nacional. Cualquier intento de desacreditar a Monica no es más que un ataque motivado políticamente para distraer de los verdaderos problemas que enfrenta el país".

En el libro, Crowley recoge una sección completa sobre economía keynesiana del sitio Investopedia.

Una sección sobre empleo organizado parece copiado en su mayor parte de un artículo de 2004 publicado por el grupo de investigación Mises Institute. Otra porción del libro sobre tortura fue copiada de un artículo de Fox News.

Secciones de su libro son tomadas repetidamente de artículos de Andrew C. McCarthy, de National Review, quien es amigo de Crowley. Algunas líneas también son iguales palabra a palabra al trabajo de otros columnistas.

Crowley también usa textualmente frases de agencias y medios como Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, New York Post, BBC y Yahoo News.

La autora ya ha sido acusada de plagio en el pasado. En 1999, Slate reportó que una columna de Crowley en el diario Wall Street Journal era igual a un artículo publicado en 1998 en la revista neoconservadora Commentary.

"De haber sabido del paralelismo, no habríamos publicado el artículo", señaló el diario en aquel momento. Crowley rechazó esa acusación diciendo: "Nunca he utilizado ni utilizaría material de una fuente sin citarla".

Aquí puedes ver varios ejemplos de las similitudes entre lo publicado por Crowley y las fuentes señaladas.