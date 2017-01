Kim Kardashian rompe el silencio sobre el robo del que fue víctima en París

(CNN) - El mundo finalmente escuchará directamente de Kim Kardashian lo que tuvo que pasar cuando fue asaltada en París.

En un video promocional de la nueva temporada de "Keeping Up With the Kardashians", la estrella de televisión de realidad recuerda la noche en que ladrones la sometieron a punta de pistola.

"Me iban a disparar en la espalda", cuenta Kardashian a sus hermanas. "No hay forma de escapar. Me pone tan triste pensar en eso".

Kim Kardashian ha estado alejada de los reflectores desde el incidente de octubre. Recientemente volvió a las redes sociales después de algunos meses turbulentos que incluyeron el traslado al hospital de su esposo, Kanye West, en noviembre por agotamiento.

"Keeping Up With the Kardashians" dejó de grabarse después del robo y Kim Kardashian no ha dado entrevistas después del incidente. Ella se encontraba en París para la Semana de la Moda y las cámaras del canal E! no estaban presentes al momento del crimen.

Pero, de acuerdo al video difundido el viernes, el trauma será protagonista durante la próxima temporada que inicia en marzo.