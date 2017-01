Una equivocación doble y los memes que dejó los Globo de Oro

(CNN) – Twitter fue el verdadero ganador de los Premios Globo de Oro, que se entregaron en la noche de este domingo.

Las redes sociales tuvieron una gran velada gracias al polémico error de la presentadora de NBC Jenna Bush Hager, quien estaba a cargo de los momentos previos al show.

Bush Hager le preguntó al compositor y productor Pharrell Williams sobre la película en la que participó, Hidden Figures.

El problema fue que la presentadora le cambió el nombre a la película y se refirió a ella como “Hidden Fences”, combinando el título con el de otra aclamada cinta de la comunidad negra, que también está recibiendo un montón de premios: Fences.

Después, el actor Michael Keaton repitió mal el nombre de la película, cuando estaba presentando la categoría de mejor actriz de reparto en un filme.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron.

Michael Keaton is the 2nd person tonight to refer to Hidden Figues as Hidden Fences... pic.twitter.com/aplvnPX19a — Ilana Phillips (@ilphil) January 9, 2017

“Te voy a dejar terminar, pero #HiddenFences fue la mejor película del año #GoldenGlobes

You know who stars in #HiddenFences... Garcelle Ashanti Brandy Sanaa Bring It On Union 😑 — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) January 9, 2017

"Señor, Jesús, haz algo. #goldenglobes"

somehow they never mix up "The Night Of" & "The Night Manager" but manage to utter #HiddenFences twice in live tv. #SoulGlobes #GoldenGlobes pic.twitter.com/Xpk2S37I8l — Leslie Mac (@LeslieMac) January 9, 2017

"De alguna manera, nunca se equivocan entre The Night Of y The Night Manager, pero se las arreglan para pronunciar #HiddenFences dos veces en una transmisión de televisión en vivo y en directo. #SoulGlobes #GoldenGlobes"

"Todos sabemos quién es la verdadera estrella de #HiddenFences #GoldenGlobes".

Lord, Jesus.....take the wheel 🙄😒 #goldenglobes A photo posted by @leggy_southpaw on Jan 8, 2017 at 7:54pm PST

El incidente llevó a que varias personas empezaran a combinar los títulos de otras producciones afroamericanas con resultados muy divertidos.

A saber: ¿Viste a la ganadora de un premio de la Academia, la actriz Mo’Nigue en "The Color Precious"? ¿Qué tal la actuación impresionante de Viola Davis en “The Help Got Away With Murder”?

"The Color Precious #HiddenFences"

The Help Got Away With Murder #GoldenGlobeErrors #HiddenFences

Este lunes, Bush Hager se disculpó por su error y aseguró que su intención nunca fue hacer que alguien se sintiera “menor”.

“Vi las dos películas y creo que son brillantes. También entrevisté al elenco de ambas cintas. Y ofendí a algunas personas. Lo siento profundamente”, aseguró la presentadora.

Sin embargo, "Hidden Fences" no fue el único episodio que se tomó las redes sociales en la noche del domingo.

El actor Ryan Gosling es legendario por ser el tema de los memes de Hey Girl (oye, chica), destinados a mostrar a este galán como el rey del romance.

No sólo ganó la categoría a mejor actor de una película de drama (por La La Land) en los Globo de Oro, sino que también se llevó el corazón de Twitter con su discurso. En sus intervención, le rindió un conmovedor homenaje a su amor de muchos años y madre de sus dos hijos Eva Mendes, a quien se refirió como “mi dama”.

"#heygirl soy como el proyecto de meme de #ryangosling en la vida real”, tuiteó una persona.