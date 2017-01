Donald Trump a líderes hispanos de Estados Unidos: La guerra ha terminado

(CNN) - En una reunión que se realizó este martes en Washington entre líderes hispanos y el equipo de transición de Donald Trump, el presidente electo envió un mensaje a la población hispana en Estados Unidos: “La guerra ha terminado”.

Así lo confirmó Javier Palomarez, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, quien le reveló a CNN detalles de esa reunión con miembros del equipo de transición del presidente electo.

Palomarez aseguró que los comentarios controversiales de Trump sobre los hispanos no se mencionaron en la reunión, pero en cambio el mensaje que envió Trump fue conciliador.

“A su favor, tengo que admitirlo —tengo que ser honesto— rápidamente se pusieron de nuestro lado. Luego dijeron ‘escucha: eres un guerrero y los guerreros hacen la guerra, pero la guerra ha terminado”, relató el líder hispano a MJ Lee de CNN.

La conversación con el equipo de transición tocó varios temas sensibles para los inmigrantes, como la construcción del muro fronterizo y la deportación masiva de indocumentados.

Según relató, Palomarez expresó su preocupación por la deportación de niños: “Estoy enfocado en cómo podemos proteger a los niños. Cómo ser una nación de de corazones grandes y brazos abiertos”. Ante esto el equipo de Trump respondió que ellos “no están en el negocio de deportar niños, de recogerlos, de romper familias”, de acuerdo al relató el líder hispano.

“De esa conversación espero que la política que siga proteja primero a los niños”, añadió.

Sobre el muro fronterizo, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos dijo que expuso su visión sobre la construcción del muro, una “barrera física” que no resolverá el problema de la inmigración ilegal.

“El punto que les hice notar fue que el muro A. no resuelve el problema; B. será construido a expensas de los contribuyentes; C. que tengan en cuenta que entre el 42% y 44% de las personas que tienen un estatus ilegal [en Estados Unidos] no cruzaron a través del muro, así que la muralla no los va a detener”, relató Palomarez.

“Escuchamos fuerte y claro, Javier. Lo entendemos”, le respondió el equipo de Trump.

Palomarez describió al equipo de transición como un grupo de personas dispuestas y abiertas a escuchar, “un equipo que busca oportunidades para colaborar”, dijo. El líder hispano le dijo a CNN que ofreció su asesoramiento y sus consejos en varios temas y que el equipo de Trump los aceptó.

“Estamos particularmente interesados en asegurarnos de que las voces de los pequeños empresarios estadounidenses sea oída fuerte y claro en este nuevo gobierno”, dijo.

En septiembre de 2015, cuando la campaña presidencial aún estaba iniciando y Trump no había sido elegido como nominado republicano, pero ya se perfilaba como uno de los favoritos, Palomarez se reunió con el magnate de Nueva York en la Torre Trump y dijo que el entonces precandidato expresó su deseo de simpatizar entre la comunidad hispana.

"Es interesante la dicotomía que hay entre el Donald Trump privado y el público. Él escuchó más de lo que habló", dijo Palomarez en esa ocasión. "En ningún momento me interrumpió".

“Siento que he sido tomado fuera de contexto y que he sido tratado injustamente”, dijo Trump en esa reunión según relató Palomarez. “Mi nombre ha sido calumniado hasta cierto punto con esta audiencia".

Más temprano ese año, la Cámara de Comercio Hispana respondió a los comentarios de Donald Trump sobre los mexicanos (cuando dijo que son violadores y criminales) anunciando un boicot a todas las empresas y propiedades de Trump.