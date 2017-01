100 años de sabiduría: conmovedores retratos de personas que cumplieron el centenario

Lo más importante

Más de 50 estadounidenses con 100 años de vida que fueron retratados en If I Live to be 100: The Wisdom of Centenarians (Si vivo para tener 100: la sabiduría de los centenarios)

El libro es del premiado fotógrafo Paul Mobley

El fotógrafo se fijó el reto de viajar a los 50 estados de su país para retratar por lo menos a un centenario en cada uno