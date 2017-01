El conductor en París de Kim Kardashian y otros dos sospechosos del robo fueron liberados

(CNN) - Tres sospechosos del robo a Kim Kardashian West en París fueron liberados, según confirmó la oficina del fiscal de París este miércoles.

El conductor de Kardashian West en París y otras 16 personas fueron detenidos este lunes en redadas en toda Francia.

El conductor fue liberado junto a otras dos personas mientras continúa la investigación del robo a mano armada a la celebridad ocurrido en 2016 de octubre.

Según el fiscal, quienes siguen detenidos tienen entre 23 y 73 años y pueden permanecer bajo custodia hasta por 96 horas para ser interrogados.

Los sospechosos fueron detenidos por la policía este lunes para ser sometidos a interrogatorio sobre el robo de joyas y dinero a punta de pistola avaluados en 10 millones de dólares en el hotel en París de Kardashian West, según le dijo el portavoz de la fiscalía a CNN.

Jean Veil, el abogado francés de la celebridad estadounidense, describió las detenciones como “una buena sorpresa”, según la revista francesa L’Express.

“Por un lado, quizá signifique que las joyas puedan ser recuperadas y por otra parte, [la detención] pone fin a una serie de especulaciones desafortunadas de algunas personas que creyeron que este robo fue planeado o fue un truco publicitario de la señora Kardashian”, dijo Veil citado por la revista francesa.

La apuntaron con un arma en la cabeza

El Ministerio del Interior francés reveló que cinco hombres amenazaron al conserje en la mansión con un arma, lo esposaron y lo forzaron a abrir el apartamento privado.

Dos de los hombres fueron capaces de entrar a la habitación de Kardashian West, según la oficina del fiscal de París, y le apuntaron en la cabeza con un arma.

Una fuente familiar con la situación le dijo a CNN que Kardashian West rogó por su vida mientras la amenazaban con el arma; los atacantes la amarraron y la forzaron a entrar en la bañera.

El hombre tomó los dos celulares y la joyería de millones de dólares, según el Ministerio del Interior. Pero sólo uno de los teléfonos pertenecía a la celebridad, le dijo la fuente a CNN.

La oficina del fiscal dijo que uno de los anillos tenía un costo estimado de 4 millones de euros (4,5 millones de dólares) y un joyero cuyo contenido cuesta 5 millones de euros (5,6 millones de dólares) también fue robado.

El exguardaespaldas de Kardashian, Pascal Duvier, dijo públicamente que creyó que el robo era un trabajo interno.

En un video promocional de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians, la estrella de telerrealidad recordó la noche en que ladrones la sometieron a punta de pistola.

El programa de telerealidad paró las grabaciones por un tiempo luego del robo y Kardashian West no ha dado ninguna entrevista sobre el incidente.