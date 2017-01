Estos son los vínculos de Trump con Rusia

(CNN) - El presidente electo Donald Trump se ha comprometido a tener mejores relaciones con Rusia.

Después de semanas pasando de largo, Trump finalmente admitió el miércoles que Rusia era responsable de hackeo antes de las elecciones.

También negó que tenga vínculos económicos con el país, pero sí tiene algunos nexos:

Miss Universo Moscú

En 2013 Trump ganó millones cuando se asoció con el multimillonario ruso Aras Agalarov para albergar su concurso de Miss Universo en Moscú.

Trump Tower Moscú

El intento de construir una Torre Trump en Moscú fracasó antes de empezar. CNN no encontró ningún proyecto completado en Rusia.

En una declaración de 2007, se le preguntó a Trump acerca del proyecto.

"Esto iba a ser un hotel en Moscú. Y realmente se puede decir lo mismo para todos los sitios", dijo. "Iba a ser un hotel de Moscú, un hotel en Kiev, un hotel en Polonia, etcétera, etcétera".

Vodka Trump

Trump no puso dinero, estampó su nombre en una marca y reclamó regalías. En realidad, Drinks Americas Holdings hizo el vodka. Sin embargo, el ex CEO de la compañía dijo a CNNMoney que no hicieron mucho progreso en el mercado ruso.

Lo único que consiguieron fue un acuerdo para vender 8.000 cajas de vodka, una fracción de las 100.000 que se venden en todo el mundo. No hay evidencia de que todavía esté siendo comercializado.

El valor real, sin embargo, fue la sesión de fotos.

"Si se puede vender el vodka hecho en los Países Bajos a los rusos en botellas de oro con 'Trump' en ellas, y los rusos ricos creen que es un buen vodka, se trata de un golpe de marketing", dijo Patrick Kenny, ex CEO de Drinks Americas Holdings.

Venta de la mansión de Palm Beach

Trump vendió una mansión en Palm Beach, Florida, al multimillonario ruso Dimitri Rybolovlev por 95 millones de dólares.

"Rusos" que invierten en Trump

En 2008, Donald Trump Jr. dijo que las empresas de Trump "ven un montón de dinero llegando de Rusia".

"Mucho dinero llega de Rusia. Hay de hecho una gran cantidad de dinero que entra para nuevas construcciones y la reventa que refleja una tendencia en la economía rusa y, por supuesto, la debilidad del dólar frente al rublo", dijo.

Marcas comerciales

Trump contrató a la firma de abogados Sojuzpatent para presentar al menos ocho marcas en Rusia entre 1996 y 2008, incluyendo "Trump", "Trump Home" y "Trump Tower".

El Grupo Bayrock

Trump se asoció con el Grupo Bayrock, una empresa dirigida por inmigrantes soviéticos, y de acuerdo a una demanda presentada, financiada por dinero ruso y de Kazajstán. Juntos desarrollaron propiedades de Trump en Fort Lauderdale, Florida, y Nueva York.

También planearon la apertura de una Torre Trump en Moscú que no se concretó.

Paul Manafort

Los lazos de Trump con Rusia van más allá de acuerdos de negocios. Su antiguo jefe de campaña, Paul Manafort, tenía conexiones con Rusia mucho más profundas, incluyendo a Viktor Yanukovich, expresidente de Ucrania que huyó del país. Yanukovich, que se encuentra ahora en Rusia, "pidió a Vladimir Putin enviar tropas rusas a Ucrania", según un comunicado de la Casa Blanca.

La compañía de Manafort, Davis Manafort International LLC, contrató a Edelman para trabajar en "la visibilidad de Yanukovych en EE.UU. y Europa".

Una demanda de la exprimera ministra ucraniana Julia Timoshenko describe a Manafort como un "asesor clave de presidente Yanukovich y otras figuras políticas Ucrania desde aproximadamente el año 2003".

Asesores de Trump

Carter Page

Page, anteriormente asesor de política exterior en la campaña Trump, pasó años en Moscú, donde fue responsable de la apertura de la oficina de Merrill y fue asesor en transacciones clave para Gazprom, RAO UES y otras compañías. En una conferencia de prensa el miércoles, el portavoz de Trump, Sean Spicer, dijo que el presidente electo nunca se había reunido con Page.

Richard Burt

Burt tiene una larga historia de vínculos con diplomáticos rusos y comunidades de inversión debido a sus funciones en el gobierno y negocios.

Se sienta en el consejo asesor del ruso Alfa Bank, que actualmente no está sujeto a las sanciones de Estados Unidos, así como de otros bancos privados rusos próximos a Putin.

Sin embargo, la conexión primaria de Burt con Rusia es su participación en el pro-Kremlin Centro para el Interés Nacional (anteriormente Centro Nixon). Allí, lleva la junta consultiva, escribe piezas de política para su revista y está estrechamente relacionado con el presidente del Centro, Dimitri Simes, exasesor de Nixon y "amigo" de Putin.

El general retirado Michael Flynn

Flynn, a quien Trump seleccionó como el próximo asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, parece tener una opinión muy favorable de relaciones más amistosas entre Estados Unidos y Rusia.

Recientemente, ha aparecido en RT y se sentó junto a Putin en una gala. Cree que EE.UU. y Rusia deben trabajar en equipo y de manera más eficiente para combatir a ISIS.

Flynn, sin embargo, expresó preocupación por la filtración de Edward Snowden y lo que la inteligencia rusa podría obtener de esos documentos.