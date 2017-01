Rusia califica de 'infundadas' acusaciones de espionaje de Trump

CNN decidió no detallar las acusaciones incluidas en los memos de inteligencia enviados a Trump y a Obama

(CNN) - Rusia aseguró este jueves que lo que ha dicho Donald Trump sobre los memos de inteligencia que denuncian la intervención de Moscú en las elecciones de Estados Unidos son "acusaciones infundadas". Los comentarios fueron hechos por la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, durante la reunión semanal con la prensa, y fueron reportados por la agencia estatal de noticias Sputnik.

"El documento... cuyo objetivo principal era complicar el proceso de normalización de las relaciones con Rusia para el nuevo equipo, no contiene ninguna base probatoria. Todas son acusaciones infundadas", dijo Zakharova.

Cuando un periodista canadiense le preguntó sobre los memos entregados a Trump, Zakharova declaró que Rusia "está abierto y listo" al diálogo con Estados Unidos, pero negó con firmeza las acusaciones de que existe algún vínculo entre el presidente electo de Estados Unidos y Moscú.

"Este es el hombre que es el presidente de Estados Unidos", afirmó Zakharova. "No es pro-Rusia. Es proamericano y luchará por los intereses de su país".

También este jueves, un portavoz del Kremlin dijo a los periodistas en una conferencia telefónica, que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos deben basarse en “respeto mutuo”.

Zakharova criticó a los medios estadounidenses por reportar las denuncias de que Rusia ha utilizado el kompromat, una vieja táctica para conseguir información, y en ello ha involucrado a Trump. Destacó a CNN, acusando falsamente a la cadena de noticias de detallar las denuncias.

"No creo que sea fácil. No creo que la tarea que [otros medios] y CNN en particular han hecho de contarle al mundo que el señor Trump es un espía ruso haya sido una tarea exitosa", dijo Zakharova.

"Este callejón sin salida es una forma de culpar a Rusia por algo que no estamos haciendo -y de una manera muy infundada- y esta campaña de información interminable y los llamados para aislar [a Rusia], todo esto es un callejón sin salida".

CNN decidió no detallar las acusaciones incluidas en los memos de inteligencia, como Zakharova aseguró, sino que publicó una sinopsis de dos páginas de los contenidos del documento completo, que había sido incluida como un anexo en los materiales clasificados presentados la semana pasada a Trump y al presidente Barack Obama. La entrega de la sinopsis fue confirmada por el director Nacional de Inteligencia, James R. Clapper, este miércoles.

"Sin embargo, parte de nuestra obligación es garantizar que los responsables de crear las políticas tengan el cuadro más completo posible de cualquier asunto que pueda afectar la seguridad nacional", aseguró Clapper en un comunicado publicado el mismo miércoles, en el que contó que habló con Trump sobre el tema.

Con información de Carol Jordan, CNN Londres, y Mansur Mirovalev, CNN Moscú.