Patricia Janiot entrevista al presidente de Ecuador Rafael Correa

(CNN Español) – CNN en Español presentará la próxima semana una entrevista especial con el presidente de Ecuador Rafael Correa.

La conversación, sostenida con la presentadora sénior Patricia Janiot, será transmitida en dos partes: el lunes 16 y el martes 17 de enero a las 7:00 p.m. de Miami en el programa Panorama Mundial.

El presidente Rafael Correa se encontrada en Nueva York, para recibir en la ONU, la presidencia del G77, grupo conformado por los 77 países en desarrollo.

La entrevista completa será transmitida el domingo 22 de enero a las 7:00 p.m. hora de Miami en una edición especial del programa Patricia Janiot Presenta.

Durante la conversación, el mandatario ecuatoriano hizo un balance de su gobierno, justo antes de las elecciones presidenciales en Ecuador, cuya primera vuelta está prevista el domingo 19 de febrero.

Correa dijo sentirse orgulloso del cambio que asegura existe en el espíritu del pueblo ecuatoriano.

“Hace diez años recibí un país descorazonado que hoy tiene otra actitud. El mayor logro es que sé que el pueblo recuperó la autoestima. Sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que se ha hecho mucho”, aseveró el presidente Correa.

Entre los temas tocados en la entrevista, destaca el económico, especialmente por la caída en el precio del petróleo y el terremoto que azotó Ecuador.

El presidente Correa aseguró que su gobierno deja una economía en crecimiento, estabilizada y con un nivel de deuda perfectamente manejable.

“Los de la oposición hablan de la crisis de endeudamiento porque quieren escoger el peor de los mundos y buscan al gurú que les hace las predicciones pesimistas, pero es pura politiquería”, expresó el mandatario.

Correa y Janiot también conversaron de los impuestos adoptados por el gobierno, la candidatura presidencial del oficialismo y la dolarización, considerada por Correa, por cierto, como un “error histórico”.

El papel de la prensa latinoamericana no quedó fuera de este programa, pues el presidente la define como “de las peores del mundo”.

¿Y qué pasará cuando Correa no sea presidente? "El que se va a distanciar soy yo cuando termine. Quiero alejarme y me voy a vivir a Bélgica con mi esposa que es de allá y con mi familia. No quiero hacer ruido en el gobierno y lo mejor es retirarme”.

CNN en Español presenta la entrevista realizada por patricia Janiot al presidente de Ecuador Rafael Correa el lunes 16 de enero y el martes 17 de enero en Panorama Mundial a las 7:00 p.m. hora de Miami. La entrevista en su totalidad será transmitida el domingo 22 de enero a las 7:00 p.m. hora de Miami.

