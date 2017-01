Todo lo que debes saber de Switch, la nueva consola de Nintendo

(Expansión) - La compañía japonesa, Nintendo, anunció la fecha de salida oficial de su nueva consola, el Nintendo Switch, cuyas mayores apuestas para competir contra las plataformas de Sony y Microsoft son su precio de 299 dólares y la promesa de transformar la forma de jugar entre amigos, gracias a sus nuevos controles y su movilidad.

Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, anunció que la consola estará disponible a partir del 3 marzo en diferentes países, entre ellos: Japón, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y otros territorios que no especificó.

Pese a ser una nueva consola, la mayor apuesta de la nueva consola de Nintendo, además de ser híbrida (para casa y portátil), es su precio. Kimishima informó que Switch tendrá un precio de 299 dólares. Ligeramente por debajo del Xbox One S de Microsoft y al mismo precio del PlayStation Slim de Sony.

"Es un sistema que se puede llevar a cualquier parte. Es una nueva marca y forma de jugar en casa a través de diferentes estilos", dijo el ejecutivo.

Shinya Takahashi, director general de planeación y desarrollo de Nintendo, destacó que Switch reúne todo lo mejor de las consolas anteriores que la marca ha desarrollado a lo largo de más 30 años, desde el concepto hasta algunas funciones.

"Desde el Nintendo Cube tomamos la consideración de que pudieras llevar contigo la consola pero era muy temprano en ese momento para hacerlo. Y ahora ha heredado todo el ADN de los sistemas de Nintendo y hemos agregado todas esas funciones. Está creado para traer mas diversión y más alegrías", explicó Takahashi.

La consola tiene diferentes modelos de juego: TV Mode, para conectarse a la televisión y jugar; Tablet Mode, usar la pantalla de la consola para jugar directamente y Handled, añadiendo los controles a un costado de la pantalla para utilizar el sistema en cualquier parte.

Los controles, una vez separados, la parte izquierda o derecha pueden funcionar como dos controles a parte para jugar videojuegos multijugador.

Sin bloqueo por región

Uno de los anuncios más sorpresivos durante la presentación es que la consola no estará bloqueada por región, por lo que los usuarios de cualquier parte del mundo podrán acceder al contenido y videojuegos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo de su lanzamiento.

Dentro de los videojuegos más llamativos presentados está Super Mario Odissey, un videojuego de mundo abierto en donde el personaje principal Mario, no tendrá límites y donde se podrán combinar desde escenarios clásicos hasta ciudades completas.

Otro título exclusivo es Switch 1-2, un juego descrito como ideal para fiestas que aprovecha el uso de los controles conocidos como JoyCon.

La firma también confirmó la colaboración con desarrolladores terceros de videojuegos. Según los ejecutivos de Nintendo, hay al menos 80 juegos en desarrollo. Desde grandes firmas como Sega y SquareEnix, hasta desarrolladores independientes, ya están involucrados para llevar títulos a Switch.

La compañía guardó para el cierre de la presentación una de las noticias más esperadas por los usuarios: el nuevo título de Legend of Zelda: Breath of the Wild, el cualtambién llegará al mercado el 3 de marzo.

Conoce algunos de los juegos que llegarán al Nintendo Switch:

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1-2 Switch. Un título que promete aprovechar todas las posibilidades de movimiento y socialización del Nintendo Switch