Entre hijas presidenciales: El consejo de las hermanas Bush a las hermanas Obama

(CNN) - Las hijas del expresidente George W. Bush tienen un consejo para las hijas de Barack Obama.

"Las hemos visto pasar de niñas a impresionantes jóvenes con gracia y sencillez", escribieron Barbara y Jenna Bush Hager en una carta abierta publicada en Time Magazine.

Las hijas Bush -quienes primero se hicieron conocidas en la Casa Blanca durante la presidencia de su abuelo, George H.W. Bush– recordaron su regreso a la mansión ejecutiva en 2008 para mostrarle los alrededores a las niñas Obama.

Dijeron que ahora que los Obama se mudarán en un nuevo capítulo de sus vidas, tienen más consejos.

"Ahora están a punto de unirse a otro enrarecido club, el de los ex primeros hijos -una posición que ustedes no buscaron y que no tiene reglas", escribieron las hijas del expresidente Bush. "Pero tienen mucho qué esperar. Escribirán la historia de sus vidas, más allá de la sombra de sus famosos padres, aunque siempre podrán llevar con ustedes las experiencias de los últimos ocho años".

Reconocieron que la experiencia de crecer en la Casa Blanca no siempre es placentera, debido a la fuerte seguridad y las constantes críticas de parte de opositores políticos. Pero escribieron que el desarrollo de relaciones con el equipo permanente en la residencia las ayudó a ajustarse, y dijeron que mantenían contacto con sus agentes asignados del Servicio Secreto, de los que dijeron "ponen sus vidas en espera por nosotros".

"Ustedes han vivido bajo la increíble presión de la Casa Blanca", escribieron las Bush. "Han escuchado duras críticas hacia sus padres por parte de gente que ni siquiera los conocen. Estuvieron ahí cuando sus dulces padres fueron reducidos a titulares de noticias. Sus padres, quienes las pusieron primero y que no solo les mostraron, sino que también les dieron el mundo. Como siempre, ellos estarán apoyándolas cuando ustedes inicien su siguiente capítulo. Y nosotras también lo estaremos".

No es la primera ocasión en que las hermanas Bush han escrito una carta a las hijas de los Obama: Una nota similar fue publicada en 2009 en el Wall Street Journal.