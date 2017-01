Nominada al gabinete de Trump se retira tras señalamientos de plagio

(CNN) - La escritora conservadora y personalidad de televisión Monica Crowley desistió de la nominación a un importante rol de comunicación en el futuro gobierno de Donald Trump, confirmó CNN.

El movimiento ocurre luego que KFILE de CNN descubriera múltiples ejemplos de plagio en su libro publicado en 2012, en sus columnas en el diario Washington Times y en su disertación para obtener un doctorado de la Universidad de Columbia.

Crowley había sido elegida para ser directora de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Trump.

El Washington Times reportó primero la noticia de la decisión de Crowley. Un funcionario del equipo de transición confirmó el movimiento a CNN.

"Tras mucha reflexión, he tomado la decisión de permanecer en Nueva York para buscar otras oportunidades y no tomaré un cargo en el futuro gobierno.", le dijo al diario en una declaración. "Aprecio mucho haber sido considerada para formar parte del equipo del presidente electo Trump y lo continuaré apoyando con entusiasmo a él y a su agenda para una renovación de Estados Unidos".

KFILE de CNN reportó la semana pasada que Crowley había cometido en más de 50 ocasiones en su libro de 2012 "What the Bleep Just Happened". En respuesta a la historia, la editoria HarperCollins sacó el libro de las tiendas hasta que fuera actualizado para incluir las atribuciones pertinentes.

KFILE de CNN encontró después miles de palabras plagiadas en la disertación de Crowley del 2000 para obtener su doctorado. La Universidad de Columbia dijo que cualquier revisión a su trabajo sería manejado de forma confidencial. Una revisión de las columnas de Crowley en el Washington Times también encontró plagió en siete textos.