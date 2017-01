Theresa May se compromete a llevar el acuerdo del 'brexit' ante el Parlamento

(CNN) - La primera ministra británica, Theresa May, se ha comprometido a llevar el acuerdo final sobre el brexit a una votación en ambas cámaras del Parlamento.

En un discurso muy esperado en Londres, May dijo que una vez que Gran Bretaña haya negociado un acuerdo final para salir de la Unión Europea, este será sometido a votación en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.

Confirmó que Gran Bretaña abandonaría el mercado único. Sin embargo, dijo que, en las próximas negociaciones con la UE, Gran Bretaña buscaría un régimen aduanero para sustituir las disposiciones de la unión aduanera del bloque. Tal acuerdo podría equivaler a ser un "miembro asociado" de la unión aduanera, dijo.

May dijo que Gran Bretaña no adoptaría un acercamiento "mitad dentro, mitad fuera" con la Unión Europea, lo que indica que el llamada "brexit duro" está sobre la mesa.

"Buscamos una nueva y equitativa asociación, entre una independiente, autónoma y global Gran Bretaña y nuestros amigos y aliados en la UE", dijo May.

"No queremos una membresía parcial de la Unión Europea, ni ser miembros asociados ni nada que nos deje mitad adentro y mitad afuera. No queremos adoptar un modelo que ya disfrutan otros países. No buscamos aferrarnos a pedacitos de membresía cuando nos vayamos. No. Gran Bretaña se está yendo de la Unión Europea y mi trabajo es conseguir el acuerdo apropiado al hacerlo".

May advirtió otros estados miembros de la UE que no busquen un acuerdo de "castigo" para el Reino Unido con el fin de enviar un mensaje a los euroescépticos en otros países. Gran Bretaña no aceptaría un acuerdo así.

Las conversaciones sobre un acuerdo sólo pueden comenzar una vez que el gobierno británico invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece las normas de adhesión a la UE. May dijo que quiere activar el mecanismo a finales de marzo. El Tribunal Supremo del Reino Unido tiene pendientes de resolver en las próximas semanas si debe haber una votación en el Parlamento del Reino Unido antes de que eso suceda.

Un acuerdo de 12 puntos

En su discurso, la primera ministra británica, delineó un plan para que el Reino Unido abandone la Unión Europea sobre la base de estos 12 puntos clave:

1 – Certeza sobre el proceso

2 – Control sobre las propias leyes

3 – Fortalecer la unión;

4 – Mantener la libre circulación de personas con Irlanda

5 – Control de la inmigración

6 – Resolución de los derechos de los nacionales de la UE en Gran Bretaña y de los nacionales británicos en la UE

7 – Proteger los derechos de los trabajadores

8 – Libre comercio con los mercados europeos

9 – Establecer nuevos acuerdos comerciales con otros países

10 – Incentivar la ciencia y la innovación

11 – Cooperación en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo

12 – Enfoque gradual para un 'brexit' ordenado