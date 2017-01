Putin: "las personas que difunden información falsa son peores que las prostitutas"

(CNN) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que el informe sobre el presidente electo de Donald Trump era "falso" y rechazó las acusaciones de que los servicios secretos rusos han estado espiando a Trump, calificándolas como "basura".

Putin dejó claro el martes que estaba familiarizado con algunas de las acusaciones sin fundamento acerca de Donald Trump en un expediente elaborado por un exagente de la inteligencia británica. Como informó primero CNN, altos funcionarios de inteligencia presentaron el expediente a Trump y al presidente Obama, y advirtieron que Rusia podría haber reunido material comprometedor sobre el presidente electo. Buzzfeed más tarde publicó el expediente en su totalidad.

En una conferencia de prensa en Moscú, Putin se refirió a algunas de las acusaciones más salaces y no verificables, de las que CNN no informó anteriormente. Entre ellas, se incluyen las afirmaciones de que Rusia tenía pruebas de video de que Trump había estado con prostitutas en un hotel en Moscú cuando estaba en la ciudad por el concurso de Miss Universo en 2013.

"Estas cosas que han alegado son claramente información falsa", dijo Putin durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente de Moldavia.

"Es cierto que cuando (Trump) llegó a Moscú, no recuerdo cuándo, hace unos años... no era un actor político. No conocíamos sus ambiciones políticas. No era más que un hombre de negocios, una persona rica de Estados Unidos. ¿Qué crees, que tenemos servicios especiales de seguridad persiguiendo a cada multimillonario estadounidense? Por supuesto que no. Es completa basura", añadió Putin.

Putin agregó que no creía que Trump estuviera con prostitutas, a las que se refirió como "chicas de clase social baja".

"Es una persona que durante muchos años ha organizado un concurso de belleza, socializado con las mujeres más bellas del mundo", dijo Putin sobre Trump. "Es difícil de creer que fuera a un hotel para reunirse con nuestras chicas de clase social baja, a pesar de que son las mejores del mundo", dijo Putin.

"Pero en fin, lo que quiero decir, la prostitución es un fenómeno social grave y feo, las chicas jóvenes hacen esto por el hecho de que no pueden sobrevivir de otra manera, y es un problema de la sociedad, pero la gente que pide información falsa y difunde esta información en contra del presidente electo, que la fabrican y la usan en una lucha política, son peores que las prostitutas", agregó.

El líder ruso también dijo que nunca se había reunido con el presidente electo.

"No sé qué va a hacer en la escena internacional. Así que no tengo bases para criticarlo ni para defenderlo", añadió Putin.

Las acusaciones contra funcionarios de seguridad rusos se presentaron en un resumen de dos páginas, anexo a un informe sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Las acusaciones proceden, en parte, de las notas recopiladas por un exagente de la inteligencia británica, cuyos trabajos anteriores son considerados creíbles por los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. El FBI está investigando la credibilidad y la exactitud de esas acusaciones, que se basan principalmente en información de fuentes rusas, pero no ha confirmado muchos detalles esenciales.

Trump desestimó las acusaciones como "noticias falsas" en una conferencia de prensa la semana pasada.