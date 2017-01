Investigan extraña muerte de la cantante de "La Lambada"

El cuerpo de la artista fue encontrado hacia las 3:40 a.m. local incinerado al interior de un vehículo

(CNN Español) - Loalwa Braz, cantante brasileña del grupo Kaoma, que a principios de los años noventa grabó el super hit musical "Dançando lambada", fue encontrada muerta en la madrugada de este jueves en extrañas circunstancias en la ciudad de Saquarema, en el estado brasileño de Río de Janeiro.

El cuerpo de la artista de 63 años fue encontrado hacia las 3:40 a.m. local incinerado al interior de un vehículo cerca a su residencia, de la cual también fue incendiado el sótano, según confirmó a CNN en Español la delegación policial número 124 de Saquarema.

La policía está investigando si las conflagraciones tanto en la casa como en el auto son actos conexos.

Vinícius Belo, representante de Braz, dijo a CNN en Español que se enteró de la noticia a través de las llamadas de los medios, y que luego recibió una llamada telefónica del investigador policial designado para el caso.

"El delegado me confirmó que primero se encontró una casa que estaba incendiándose y que cerca a la residencia había un auto. Cuando ellos llegaron a revisarlo, había un cuerpo allí, y que ese cuerpo era el de ella. Es una cosa muy chocante, no sabemos exactamente qué pasó. Ella vivía sola en esa casa", añadió Belo, quien también informó que la cantante no tenía servicio de seguridad en su casa.

Loalwa Braz integró el grupo Kaoma desde 1989 hasta 1999. Había comenzado su carrera musical en la década de los setenta, siendo más reconocida en el exterior que en el propio Brasil.

"Ella tuvo mucho éxito, pero no era tan reconocida en Brasil. Aquí, cuando no apareces en los medios, se olvidan de ti, pero ella tenía canciones grabadas por Stevie Wonder y Jennifer López", agregó Belo.