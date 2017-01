El artista que hizo la famosa imagen de Obama con la palabra 'Hope', ahora lanza ilustraciones contra Trump

(CNN) – Shepard Fairey, el artista que creó en 2008 la famosa imagen del entonces candidato presidencial Barack Obama con la palabra 'Hope', acaba de producir una nueva serie de ilustraciones, justo a tiempo para la toma de posesión del presidente electo Donald Trump este viernes.

Sus nuevas imágenes incluyen mujeres musulmanas, latinas y afroamericanas.

“Pensamos que (ellas) representan los tres grupos que tal vez han sido criticados por Trump y que quizás serán los más, si no en el sentido literal, vulnerables, los que más pueden estar sintiendo que sus necesidades serán abandonadas en el gobierno de Trump”, le explicó Fairey a CNN.

Fairey, junto a los artistas Jessica Sabogal y Ernesto Yeren, se unió a la organización sin ánimo de lucro Amplifier Foundation, que se autodenomina “una maquinaria de arte para el cambio social”, con el objetivo de producir piezas para la campaña We the People (Nosotros, la gente).

“Se trata de asegurarnos que la gente recuerde que 'Nosotros, la gente' significa todo el mundo, todas las personas”, agregó Fairey. “Creo que las campañas políticas dividieron mucho, más de un lado que del otro, pero tenemos que recordar nuestra humanidad y mirar más allá de una definición cerrada de lo que significa ser estadounidense”, insistió.

El objetivo de la campaña, como lo indica su iniciativa en la plataforma Kickstarter, es “inundar" Washington con símbolos de esperanza este 20 de enero.

“Si la campaña tiene éxito, el 20 de enero vamos a sacar anuncios de página completa en el Washington Post con estas imágenes, para que la gente en el Capitolio y en todo el país pueda llevarlas a la calle, colgarlas en las ventanas o pegarlas en las paredes ", escribieron los organizadores.

Hasta hora, las personas se han comprometido con más de 1,3 millones de dólares para la campaña, superando la meta de 60.000 dólares que se había propuesto la Amplifier Foundation.

Fairey, quien ha representado anteriormente a Trump en una imagen inspirada en la obra 1984 de George Orwell, ha sido bastante crítico del presidente electo.

“Trump es peligroso”, le dijo el artista a CNN en el período previo a las elecciones de 2016. "Es un demagogo, es un intolerante y es sexista. Realmente no tiene respeto por mucha gente que es diferente, no tiene experiencia en política, y está aspirando a la presidencia por ego y no por un deseo real de crear mejores condiciones para el mayor número de personas”, insistió.

Sin embargo, Fairey no es el único artista levantando la voz contra Trump. Illma Gore, quien reside en Los Ángeles, reveló recientemente un mural pintado con sangre para protestar contra el presidente electo. La actriz Meryl Streep, además, molestó a Trump cuando habló en su contra durante el discurso que dio en los Globo de Oro, a principios de este mes.