La era Trump y los mercados

(CNN Español) - José Antonio Montenegro analiza esta semana desde el NYSE en Manhattan la reacción de los mercados en estos primeros momentos de "la era Trump".

Con su invitado José González, director de ECG Asset Management, analizan el "rally" de las 'certidumbres" que ha durado hasta hace poco, las "incertidumbres" que lo han frenado las últimas semanas y las principales "preocupaciones" detrás de esas incertidumbres.

No te pierdas la conversación con José Antonio Montenegro, desde el NYSE en Manhattan, este sábado 21 de enero las 7pm ET y domingo 22 de enero a la 1:30 pm ET.