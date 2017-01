Trump dice que renunció a más de 400 cargos directivos en sus empresas

(CNNMoney) - El presidente de EE.UU. Donald Trump dice que renunció a sus posiciones en cientos de entidades empresariales, según indica un documento proporcionado a CNN por la Organización Trump.

El texto de una the carta de 19 páginas dice: "Yo, Donald J. Trump, por medio de la presente renuncio a cada una de las oficinas y cargos que ocupo" en más 400 entidades listadas en las páginas siguientes.

La carta está firmada por Trump y tiene fecha de 19 de enero, el día antes de su posesión.

El secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer les dijo a los periodistas el lunes que los dos hijos adultos de Trump, Donald Jr. y Eric, están "totalmente a cargo de la empresa".

En una conferencia de prensa el 11 de enero, Trump prometió transferir sus bienes empresariales a un fideicomiso manejado por sus hijos. Se negó a vender su participación propietaria en la organización, una decisión que muchos abogados de ética dicen que es fundamental para evitar conflictos de interés.

Alan Garten, abogado de la Organización Trump, le dijo a CNN el Monday que el fideicomiso ha sido creado.

Además, dijo que la organización ha designado un asesor en ética y a un jefe de cumplimiento, respondiendo a sí a otras dos promesas que hizo Trump en su conferencia de prensa antes de la posesión.

Garten no divulgó los nombres pero dijo que más información será entregada en la semana.

Una abogada de Trump, Sheri Dillon, dijo el 11 de enero que el jefe de cumplimiento se asegurará de que los negocios de Trump no tomen "ninguna acción que pueda ser percibida como si aprovecharan la presidencia.

La abogada dijo que el asesor ético analizará los negocios de la Organización Trump por posibles conflictos de interés.

La carta divulgada a CNN en todo caso no satisface a los expertos independientes en ética gubernamental, quienes han pedido en repetidas ocasiones a Trump liquidar sus bienes y entregar los ingresos a un fideicomisario independiente que los controle sin su conocimiento, una estructura conocida como fideicomiso ciego.

"Esto claramente no resuelve los conflictos de interés o el problema de emolumentos (honorarios) ya que esto no se encarga de los intereses financieros", dijo Larry Noble del Campaign Legal Center.

La Cláusula sobre Emolumentos de la Constitución prohíbe al presidente aceptar pagos de gobiernos extranjeros. Es el asunto de una demanda federal presentada contra el presidente el lunes por parte de un grupo de ética.

Noble añadió que la carta no hace nada para limitar las comunicaciones de Trump con sus compañías o para prohibirle asesorarlas.

Dillon, el abogado de Trump, dijo en una conferencia de prensa del 11 de enero que Trump no discutirá de negocios con sus hijos, aunque sí recibirá reportes sobre las ganancias generales de la Organización Trump.

Garten dijo que los registros de la Organización Trump serán actualizados "en el curso ordinario y cuando sean requeridos por ley" en los estados en donde están registrados los respectivos negocios.

Charlie Douglas, un experto en fideicomisos y socio en la firma de asesoría inversionista Cedar Rowe Partners, dijo que la carta "me suena bien" y muestra que Trump "está entregando sus posiciones en cientos de compañías".

Pero dijo que la Organización Trump deberá tomar más medidas, incluyendo mostrar quién asume el papel de Trump en cada uno de los negocios.

"Puede renunciar en un día", dijo Douglas, "pero eso no cuenta toda la historia de qué pasa con sus compañías".

Los documentos publicados el lunes por la oficina del secretario de estado de Florida ya mostraban a los hijos de Trump a cargo de las empresas.

Un listado del Trump Miami Resort Management Member Corp., por ejemplo, muestra a Donald Trump Jr. como director. Un listado de Trump International Hotels Management LLC muestra a Eric Trump como presidente.

Pero enviarle ese tipo de registros al gobierno no es algo requerido en todos los casos.

En Delaware, en donde hay registradas más de 300 entidades relacionadas con Trump, la Organización Trump no tendrá que presentar documentos especiales para reflejar los cambios en las operaciones diarias o en la membresía de las juntas directivas.

"Simplemente no requerimos esa información", dijo Doug Denison, portavoz del Departamento de Estado de Delaware.

Denison dijo que las corporaciones sí tienen que presentar un listado anual de todos los funcionarios y directores actuales. La fecha límite para eso este año es el 1 de marzo.