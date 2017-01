Esta es la primera confesión del caso Odebrecht en Perú

(CNN Español) – La información sobre el caso Odebrecht en Perú empezó a salir a la luz y ya la justicia cuenta con la confesión de unos de los implicados.

El exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Miguel Navarro Portugal, aceptó este jueves haber participado en los millonarios sobornos que pagó la compañía brasileña para conseguir que funcionarios del Estado le adjudicaran contratos de obras públicas. Cuando se acogió al beneficio de “la confesión sincera”, Navarro pidió perdón a su país, según lo informó el Poder Judicial en un comunicado.

"He aceptado todos los cargos y estoy bien arrepentido. Me he acogido a la confesión sincera. Pido perdón al Estado peruano y a la sociedad (...)", expresó el sindicado durante la audiencia judicial. Navarro fue capturado este martes y, como agregó la rama judicial de Perú, se le impuso una medida de prisión preventiva por 18 meses. Su abogada, Ana Robatty, aseguró que apelaría la decisión.

Lo último: #CasoOdebrecht Juez Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Miguel Navarro Portugal. pic.twitter.com/to6YNVAzz8 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 27, 2017

El juez del caso, Richard Concepción Carhuancho, consideró que Navarro habría cometido el delito de “lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de fondos dinerarios”. Justamente, la comunicación oficial señala que el fiscal “mostró pruebas que acreditarían que Navarro abrió cuentas en la offshore Hispamar International (a través de la Banca Privada de Andorra), las cuales compartía con distintas personas”.

Personas entre las cuales se encuentra la exvoleibolista Jessica Tejada Guzmán, pareja del exviceministro de Comunicaciones y también señalado en el caso, Jorge Cuba, como lo informó la agencia de noticias peruana Andina. La deportista aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones y las primeras informaciones de la agencia indicaron que dejó el país junto al exfuncionario el pasado 24 de diciembre, quien según la Superintendencia de Migraciones salió en esa fecha.

La justicia cree que este exviceministro fue uno de los funcionarios que habría recibido los millonarios sobornos que Odebrecht ha reconocido para favorecer las licitaciones de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. Junto con Edwin Luyo, otro exfuncionario del Ministerio de Transportes quien está en poder de las autoridades con una medida de prisión preventiva, Cuba está acusado de supuestamente recibir 7 millones de dólares.

En este sentido, el juez consideró que “existe un alto grado de probabilidad de que Navarro sea testaferro” de Cuba, quien está prófugo de la justicia, ya tiene una orden de captura nacional e internacional en su contra y hasta recompensa por información sobre su paradero.

La Fiscalía también confirmó esta información:

#LoÚltimo: Fiscalía obtuvo en audiencia al primer vinculado en caso de corrupción que confiesa haber sido testaferro de Cuba Hidalgo — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 26, 2017

El comunicado del Poder Judicial de Perú agregó que Miguel Navarro tiene un “desbalance patrimonial”: a su nombre se encuentran cuatro inmuebles y cuatro vehículos “pese a que sus ingresos ascendían a 10.500 soles”, unos 3.194 dólares. Además, continuó la declaración, este “pretendía comprar una sociedad empresarial en Panamá con el dinero de las referidas cuentas internacionales”.

“Prófugos serán extraditados”

El Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios le dio un ultimátum a los involucrados en el caso de Odebrecht que están prófugos. La coordinadora de la entidad, Susana Castañeda, aseguró que la mayoría de países tienen tratados de extradición con Perú y que, por eso mismo, una vez sean capturados deberán regresar a la nación. “Al final ya no existen fronteras, salvo ciertos casos de países que no permiten la extradición de sus nacionales, pero toda la gente que ha fugado va a tener que venir, porque ya hay convenios para que esas personas regresen”, indicó Castañada citada por Andina.

Avances en la investigación

Este viernes, Odebrecht aseguró que continuará colaborando con la justicia peruana, incluso después de que el presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski dijera el pasado 24 de enero que Odebrecht tiene que vender todos sus proyectos y salir de Perú, así como cumplir el acuerdo al que llegó con el Ministerio Público.

La empresa seguirá colaborando irrestrictamente, aun si no le permiten continuar su actividad en el país. — Odebrecht Perú (@OdebrechtPeru) January 27, 2017

Este jueves, por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú le entregó 43.000 documentos a la comisión del Congreso que investiga a los funcionarios involucrados en el escándalo de corrupción. Este equipo se conformó desde el pasado 4 de enero para indagar los supuestos sobornos, coimas y dádivas de empresas brasileñas a servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, explicó Andina.

El pasado 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países latinoamericanos recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos.