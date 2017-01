¿Está la globalización en peligro?

(CNN Español) - Puede que los Estados Unidos de Trump jueguen más o menos a favor de la globalización estos próximos años, pero el hecho de que vayamos hacia un mundo cada día más global en todos los aspectos, —incluido obviamente el económico— es objetivo.

Por eso la pregunta de si la globalización está en peligro tiene una contestación inmediata: por supuesto que si Estados Unidos abandona su liderazgo mundial en el objetivo globalización se notará, y se ralentizará el avance. Pero otros países, como China, están deseando ocupar ese lugar. El presidente chino Xi Jinping lo ha dejado muy claro estos días de atrás en Davos.

Hablé en GloboEconomía de ese tema con el profesor de gestión internacional de la prestigiosa Wharton School, Mauro Guillén, porque en estos momentos movimientos como el Brexit en el Reino Unido, o la victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, nos han acercado con urgencia esa reflexión.

A Guillén le parece que es fundamental ir al origen del problema: “La globalización ha dejado a mucha gente atrás (...) y eso ha generado los populismos y nacionalismos trasnochados que estamos viendo resurgir ahora”.

De todo lo anterior y mucho más hemos hablado en el GloboEconomía de esta semana. No te lo pierdas, te va a interesar.

