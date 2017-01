Un nominado a los Oscar, afectado por decreto inmigratorio de Trump

Asghar Farhadi es el director de la película "The Salesman", nominada al Oscar como mejor película extranjera

(CNN) - El decreto del presidente Donald Trump que prohíbe entrar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana podría impedir que un nominado a los Premios Oscar no pueda asistir a la ceremonia el mes próximo.

El iraní Asghar Farhadi es el director de la película "The Salesman" (El vendedor), nominada a mejor película extranjera. Los ciudadanos de Irán y otros seis países no podrán ingresar a Estados Unidos durante 90 días.

Hasta el sábado, Farhadi no había comentado sobre la restricción de viaje. Pero Trita Parsi, directora del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, hizo pública su situación, calificándola como un ejemplo de muchos.

"Él no podrá entrar. Él cuenta con pasaporte iraní, así que no podrá entrar. No hay forma, a menos que Trump le otorgue una exención", dijo Parsi en entrevista telefónica con CNN.

Parsi dijo que Farhadi aún debe decidir si solicitará algún tipo de exención.

Los premios, la noche más importante de Hollywood, tendrán lugar el 26 de febrero.