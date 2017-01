Los restaurantes y hoteles con 'cinco diamantes' del 2016 fueron...

(CNN) - Dos establecimientos de Nueva York están entre los nuevos miembros de uno de los clubes de viajes más exclusivos del mundo.

El hotel St. Regis y el restaurante The Modern consiguieron la calificación Cinco Diamantes de la Asociación Automovilística de Estados Unidos (AAA, por sus siglas en inglés), que cada año escoge lo que considera son los mejores hoteles y restaurantes de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe.

La noticia fue dada a conocer este viernes por la AAA.

Solo 120 hoteles y 63 restaurantes obtuvieron la calificación Cinco Diamantes -la más alta que entrega la organización- el año pasado, lo que según la compañía de viajes representa el 0,3% de los casi 59.000 hoteles y restaurantes aprobados por la AAA que ya han contado con ese título.

Los hoteles y restaurantes que pelean por entrar en ese selecto club son examinados en múltiples ocasiones por sus “servicios al huésped y características físicas”, dice la AAA.

“Los establecimientos Cinco Diamantes representan el grado superior de hospitalidad, redefinen el servicio personalizado, usan la creatividad para aumentar la comodidad de los clientes y proveen experiencias memorables”, dijo Michael Petrone, director de Inspecciones y Calificaciones de Diamantes de la AAA, en un comunicado de prensa.

Además del Hotel St. Regis y The Modern, los nuevos miembros de esa lista de élite son: el Hotel Four Seasons Resort Lana'i (Hawaii), el Hotel Jefferson en Richmond (Virginia), el Hotel Dorado Beach Ritz-Carlton (Puerto Rico), el Hotel Spice Island Beach Resort en St. George's (Granada) y el Hotel Four Seasons de Ciudad de México.

Entre los miembros del Club Cinco Diamantes, el Hotel Broadmoor, en Colorado Springs, es el único que mantiene esa calificación desde 1976, año de nacimiento de ese ranking.

El restaurante The Inn at Little Washington, en Washington, es el que durante más años ha mantenido la calificación Cinco Diamantes, desde 1988.