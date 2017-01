La más reciente revelación del Servicio de Inteligencia Británico: ¡Q es una mujer!

"No importa cuál sea tu género. Lo que importa es tu carácter, tu creatividad y tu determinación", dice Younger

(CNN) - El jefe del Servicio Británico de Inteligencia (popularmente conocido como MI6), ha revelado que el inventor de accesorios conocido como Q, de las películas de James Bond, es una mujer.

Al hablar durante la ceremonia de los Premios a las Mujeres en Internet y Tecnología (Women in IT Awards) el pasado 25 de enero, el jefe del MI6, Alex Younger, conocido como C, alentó a más mujeres a unirse a los servicios de inteligencia.

"La verdadera Q espera reunirse con ustedes y estoy complacido de decirles que es una mujer", aseguró Younger.

Es importante "que en el MI6 aprovechemos la gama completa de talento que nuestro país tiene para ofrecer", afirmó.

El discurso de Younger es parte de una gran campaña para reclutar más mujeres para los servicios de inteligencia de Gran Bretaña.

A principios de este mes, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés), lanzó la CyberFirst Girls Competition, invitando a las adolescentes de entre 13 y 15 años a competir en una serie de desafíos. El propósito es animar a más chicas a que consideren una carrera en la ciberseguridad.

La iniciativa siguió a un informe publicado, en 2015, por el Comité de Inteligencia y Seguridad, en el que se mostró que mientras el 53 por ciento de los empleados de la función pública son mujeres, la cifra es mucho menor en las agencias de inteligencia, con un 37 por ciento.

El impulso para hacer crecer la base de las espías femeninas va en contra de la imagen convencional representada en la cultura popular, un tema abordado por Younger en su discurso.

A pesar de muchos rumores, que más recientemente involucran a Gillian Anderson, James Bond aún no se va a convertir en "Jane" Bond.

"El problema para mí es que tenemos que superar lo relativo a Bond", aseveró. "Es genial en algunos aspectos porque significa que todos nuestros oponentes piensan que hay un oficial del MI6 detrás de cada árbol, pero conduce a un estereotipo en particular o un tipo específico de persona para unirse al MI6".

Y añadió: "No importa cuál sea tu género. Lo que importa es tu carácter, tu creatividad y tu determinación".