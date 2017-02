Trump está tomando medicina para la caída del pelo, dice su doctor

El médico del presidente habló con el diario The New York Times

(CNN) - El presidente Donald Trump está tomando una medicina para la próstata que a menudo se prescribe para la pérdida de cabello, le dijo su doctor, Harold N. Bornstein, al diario The New York Times en una entrevista publicada este miércoles.



También resaltó que el cabello del presidente es real.

El gastroenterólogo de Nueva York añadió que el presidente está tomando antibióticos para combatir la rosácea, una condición de la piel que causa enrojecimiento.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Bornstein no tenía permiso de Trump para hablarle al periódico sobre su salud.

El médico le dijo al diario que no había tenido contacto con su paciente desde que fue elegido como presidente. Trump había visitado su consultorio cada año desde 1980 para chequeos anuales, colonoscopias y otros exámenes de rutina.

Durante la campaña, el médico sólo publicó que Trump estaba tomando rosuvastatina, una droga usada para disminuir el colesterol, y aspirinas para prevenir el riesgo de ataque cardiaco.

Bornstein fue puesto en el ojo público por una carta que escribió describiendo la salud de Trump y que concluía así: "De ser elegido, el señor Trump –y digo esto categóricamente– será el individuo más saludable que jamás ha sido elegido para la presidencia".

Otros doctores dijeron que la conclusión de la carta era poco profesional y que Bornstein ha usado expresiones extrañas y términos médicos incorrectos para referirse a su paciente de alto nivel. Bornstein le dijo a CNN en septiembre que estaba apurado y que tenía pacientes que ver cuando escribió la carta.

¿Qué es Propecia?

Propecia es una medicina de baja dosis de Finasterida que se les prescribe a los hombres con hipertrofia prostática y usa la marca Proscar.

Originalmente, la FDA aprobó el uso de la Finasterida de 5 miligramos (Proscar) en 1992 para el tratamiento de "síntomas molestos en los hombres" con hipertrofia prostática. En ese momento, la FDA también aprobó el uso de esta medicina para reducir la necesidad de cirugía para hombres con esta condición.

En 1997, la agencia aprobó una fórmula de menor dósis de Finasterida (Propecia) para el tratamiento para la pérdida de pelo, cuando el pelo se vuelve muy fino y se producen entradas o se cae el pelo en la coronilla. La FDA no permite que la droga Propecia se use para tratar la alopecia en mujeres o niñas.

"Es una droga muy común", dice el doctor Louis Kavoussi, presidente de la unidad de urología en el centro Northwell Health en Nueva York. Añadió que la Finasterida ha existido por décadas y que sus efectos a largo plazo se han demostrado.

La droga, que bloquea la producción del cuerpo de las hormonas masculinas, es clasificada como inhibidores 5 alfa.

"Su efectividad varía", dice Kavoussi, que no tiene vínculos con Merck u otras compañías que fabrican versiones genéricas Finasterida. Aunque algunos hombres que la toman para la alopecia dicen que es "muy efectiva", otros no afirman lo mismo. "Lo mismo para la próstata", dice. "Algunos hombres logran algún tipo de alivio, otros no. Depende del paciente".