Atlanta vs. Nueva Inglaterra: ¿cuál de estas dos regiones es más genial?

(CNN) - ¡Debatamos acerca de qué ciudad o región del Super Bowl es la mejor!

Los Atlanta Falcons y los New England Patriots se enfrentarán en Houston este domingo, pero después del partido, los aficionados tendrán que regresar a casa a su ciudad -o región- para continuar con sus vidas. Entonces, ¿quién será el verdadero ganador cuando todo termine? ¡Vamos a utilizar algunas categorías completamente al azar para decidir!

(Ah, también, somos plenamente conscientes de que Nueva Inglaterra es una región y no una ciudad. ¿Es ese un punto en contra de los Patriotas por la poca claridad del territorio o porque es esencialmente muchas ciudades en uno solo? Decídanlo entre ustedes).

Mejor comida regional

Nadie puede decir que la oferta gastronómica de Atlanta no sea generosa en deliciosa comida: camarones y sémola, pollo y waffles, cualquier cosa que ofrezca el restaurante Chick-fil-A. Pero tengan en cuenta esto: se puede conseguir una gama bastante decente de pollo y gofres en un montón de lugares al norte y al sur y de la costa este. Por otro lado, la sopa de almejas de Nueva Inglaterra en cualquier lugar fuera de allí es sólo pescado con sabor a pasta de basura. Otro plato ganador son los rollos de langosta.

Ganador: Nueva Inglaterra, 1

Mejor fanático famoso

El apreciado actor Samuel L. Jackson no es tan fanático de los Falcons de Atlanta como sí lo es su espíritu animal. Nada hará que un fanático de los Falcons quiera tomarse las calles desnudo como Jackson gritando "¡Levántate, Atlanta!". Y están contentos de tenerlo, porque la base de seguidores de los Falcons es un poco más pequeña que la mayoría.

La fanaticada de Nueva Inglaterra, en cambio, es tan fuerte y grande que es casi asquerosa. ¿Y sabes quién es un gran seguidor de Tom Brady, Bill Belichick y del dueño de los Patriotas, Robert Kraft? El presidente de los Estados Unidos y, les guste o no, ese tipo les gana a tooooooodos (a lo Trump).

Ganador: Nueva Inglaterra, 2

Mejor escena musical

Nueva Inglaterra nos ha dado: New Kids on the Block, Phish, un buen punk en los 90, la escena del grunge y ... Michael Bolton.

Atlanta nos ha dado: Ludacris, Usher, T.I., Lil Jon, Outkast y muchos otros miembros de la realeza del hip-hop. Ah, ¿quieres cantantes de country? Alan Jackson vive aquí. También Jason Aldean. ¿Blues? Te los tengo. También Justin Bieber viene mucho por aquí, pero eso no es importante.

Ganador: Atlanta, 1

Mejor té

A los sureños les gusta su té suave, pero a los de Nueva Inglaterra les gusta el... REVOLUCIONARIO.

Ganador: Nueva Inglaterra, 3

Mejor desayuno

La cadena más elegida en Nueva Inglaterra es Dunkin Donuts, sólida y fácilmente franquiciada. En Atlanta es Waffle House, un oasis fluorescente de grasa de tocino abierto las 24 horas todos los días a menos que el mundo se esté acabando. Claro, su definición de "waffle" es un poco elástica y podría ser interpretada como "pancake en relieve", pero ayyy ¡¡¡es tan bueno!!!. Lo siento, Dunkin.

Ganador: Atlanta, 2

Los mejores Matt

Massachusetts tiene a Matthew Perry y por supuesto, al querido Matt Damon. Atlanta tiene a Matt Ryan, Matt Bryant y a Matt Bosher. Es bastante seguro de que sólo un grupo de Matts va a ir al Super Bowl.

Ganador: Atlanta, 3

Mejor mascota que no quieres conocer en la vida real

Encontrarse con un halcón puede parecer una experiencia poco agradable, pero si conociste a Pat Patriot, dirías "caray, ¿no has estado muerto desde hace 200 años?"

Ganador: Nueva Inglaterra, 4

Mejores acentos

Bueno, hay buenos y malos acentos en ambas partes, alguien que grita con un acento sureño se le oye por lo general como si lo estuvieran regañando por no haber comido suficiente pastel de nuez. Si oyes a alguien que grita con el acento de Boston, se puede estar armando una buena tangana en un Dunkin Donuts.

Ganador: Atlanta, 4

Mejor 'gran' de todo

Nueva Inglaterra tiene al Big Papi, como también se le conoce a la estrella de los Medias Rojas de Boston David Ortiz, famoso por ser una leyenda viva cuya sola mención le lleva una sonrisa al rostro incluso de sus rivales más odiados en Boston.

Atlanta tiene un gran pollo. También provoca risas porque es parte de la arquitectura de un KFC, pero no es un Big Papi.

Ganador: Nueva Inglaterra, 5

Mejor edificio alto

Los edificios altos simbolizan el poder y la virilidad. Es bueno tener edificios muy altos. Tanto en Boston como en Atlanta los hay, brillantes y hermosos. El más alto de Boston es la lustrosa Torre Hancock, que mide 240 metros de altura. Contrapunto: En la época en la que se abrió la torre de Hancock sus paneles de vidrio se caían de forma constante... ¡y eso no era tan genial que digamos!!!

El edificio más alto de Atlanta es el Bank of America Plaza, que es genial, pero hablemos de otro por razones evidentes. El segundo edificio más alto, el SunTrust Plaza, hasta lo que sabemos no ha intentado matar a nadie, pero prepárate para esto: es el hogar de... un momento...

UN NIDO DE HALCONES

Ganador: Atlanta, 5

¿Qué ciudad o región es la mejor?

¡Es un empate! Parece como un montón de trabajo como para no elegir un ganador, pero, para ser honesto, las dos ciudades (perdón, regiones) tienen clase. Sería demasiado tentador ver esto como un barómetro de cual será el resultado del Super Bowl. ¿Puedes predecir el futuro? ¡No! Así que, por ahora, todos somos ganadores.