Capturan en El Salvador a decenas de pescadores presuntamente vinculados con el carteles de droga mexicanos

(CNN Español) - Las autoridades de El Salvador capturaron este lunes a 26 personas relacionadas presuntamente con carteles internacionales del narcotráfico, según informaron la Policía Civil y la Fiscalía de ese país.

La mayoría de los detenidos son pescadores artesanales que según las autoridades, mantenían vínculos con narcotraficantes de Guatemala y Colombia.

Las autoridades dicen que todos ellos eran los colaboradores Marlon Franchesco Monroy Meoño, alias ‘El Fantasma’, un narcotraficante de nacionalidad guatemalteca y excapitán del Ejército, que fue capturado en abril de 2016 y extraditado a Estados Unidos en noviembre del año pasado. 'El fantasma' trabajaba para los carteles de Sinaloa y El Golfo, según la policía de El Salvador.

'El Fantasma', se declaró inocente tras haber sido detenido, según informaron medios locales. Actualmente su caso es llevado por la corte del Distrito Sur de Miami por el delito de narcotráfico.

Los investigadores aseguran que los pescadores se ocupaban del abastecimiento de combustible de las lanchas rápidas para transportar cargamentos de drogas provenientes de Ecuador y pasaban por el Pacífico salvadoreño.

Los “lancheros artesanales”, como fueron identificados los detenidos por las autoridades, entregaban en altamar cargamentos de hasta 500 kilogramos de droga cada semana, avaluada aproximadamente en 12.250 millones de dólares. De allí la droga era supuestamente trasladada a Guatemala.

Un funcionario de la División Antinarcóticos de la Policía local que habló sin identificarse ante las cámaras de la institución, dijo que algunos de los capturados no se desempeñaban con frecuencia como pescadores, por lo que las autoridades consideran que se trataba de una fachada, “aunque originalmente hubieran empezado en esta actividad” [de pesca].

“Era tan evidente el crecimiento económico que iban teniendo, que consideramos que las actividades estaban más relacionadas a garantizar a través de la fachada de ser pescadores las otras actividades relacionadas al traslado de la droga”, dijo el agente antinarcóticos citado por la policía salvadoreña.

Ricardo Valencia, uno de los detenidos que fue identificado por las autoridades, negó su participación en las actividades ilegales en un video de la policía.

“Yo solamente me dedico a mi pesca artesanal y cuando no voy a pescar me voy con mi papá a trabajar”, dijo Valencia.

Otra de las capturadas fue la locutora salvadoreña Pamela Martínez Posada, quien hacía parte de la estructura internacional.

PNC #DAN ha capturado a locutora salvadoreña Pamela Martínez Posada, presunta implicada en estructura de narcotráfico internacional

Según el Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, la locutora, más conocida como Pamela Posada, era parte de la “logística de la estructura” y además tenía “relación directa” con dos mujeres capturadas que habían sido capturadas en Guatemala.

Una de ellas es Cinthya Cardona, esposa de alias ‘El Fantasma’, quien según declaraciones al medio Soy 502, aceptó ser extraditada a Estados Unidos el pasado mes de noviembre "para arreglar las cosas" con la justicia de ese país.

“Es enfrentarse a un poder muy grande y al final de cuentas uno siempre va a terminar perdiendo… entonces mejor aceptar de una vez el pedido [de extradición] e irnos, solventar las cosas… y esperar a que todo salga bien”, dijo al medio guatemalteco en octubre de 2016.

La esposa de "El Fantasma", Cynthia Cardona dice sobre la inminente extradición: "es enfrentarse a un poder muy grande"

La otra mujer con la que se vincula a Posada, es Ana Lucrecia Muñoz Ramírez, quien fue detenida en noviembre de 2015 con 997.000 dólares. Según el Ministerio Público, la mujer no pudo acreditar la procedencia del dinero y recibió una pena de 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero u otros activos y por traslado ilegal de armas de fuego.

Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil dijo este martes en rueda de prensa que Posada tenía como fachada para delinquir empresas de productos de belleza.

Este martes, al ser presentada por las autoridades locales ante los medios de comunicación, Posada dijo que fue detenida por ser amiga de Ana Lucrecia Muñoz Ramírez y negó su participación en hechos delictivos.

"Estoy bien, con mucha fuerza y tranquila. Es una acusación fuerte pero no pasa nada. Estoy bien", dijo Posada ante periodistas en El Salvador. "Yo desconozco todo lo que hacía Ana Lucrecia... éramos amigas nada más. Las empresas están en regla. Confío en que todo esto se va ir aclarando. Mi persona (nombre) no se va a dañar hasta que me demuestren lo contrario".

El operativo hizo parte de una investigación que duró dos año y en el que la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil incautó 14 lanchas, 4.000 dólares en efectivo, teléfonos celulares y aparatos GPS, según las autoridades.