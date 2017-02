¿Por qué Trump y la Casa Blanca dicen falsedades? Esto responde Kellyanne Conway

"No creo que CNN sea 'noticias falsas'. Creo que hay reportes en todas partes, en publicaciones impresas, en TV, en radio, en conversaciones, que no tienen buena investigación y que en ocasiones se basan en falsedades", dijo Conway

(CNN) - La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway apareció en el programa "The Lead" de CNN en una entrevista de 25 minutos con Jake Tapper en la que discutieron las afirmaciones falsas del presidente Donald Trump y el trato del gobierno con la prensa.

"No creo que CNN sea 'noticias falsas'. Creo que hay reportes en todas partes, en publicaciones impresas, en TV, en radio, en conversaciones, que no tienen buena investigación y que en ocasiones se basan en falsedades", dijo Conway.

Conway reconoció eso a pesar de que Trump ha criticado continuamente a los grandes medios de comunicación, incluyendo a CNN, The New York Times y The Washington Post, catalogándolos de "noticias falsas".

La entrevista incluyó algunas concesiones de parte de Conway, quien dijo que estaba "intentando mediar" y "hacer las paces".

En un punto, Conway pareció argumentar que el hecho que el presidente diga falsedades evidentes como si fueran verdad debería importar menos que sus logros percibidos.

"¿Acaso son (las falsedades) más importantes que las muchas cosas que dice que son verdad que están cambiando la vida de la gente?", preguntó Conway.

Hechos y falsedades

Tapper le preguntó a Conway sobre algunas de las afirmaciones falsas de Trump, incluyendo lo que dijo el martes de que la tasa de homicidios estaba en su punto más alto en 47 años, lo que es mentira.

"Todos los días hay ataques y falsedades que provienen de la Casa Blanca. Sería mejor que no vinieran de la Casa Blanca, para mí y para usted", dijo Tapper, añadiendo que eso inhibe la capacidad de los medios de enfocarse solo en las políticas.

"Estoy de acuerdo, y déjeme decir que tiene que ser para ambos lados. Creo que, Jake, sinceramente no veo mucha diferencia en la cobertura de cuando él era precandidato a cuando se volvió el candidato republicano, el presidente electo y el presidente", dijo Conway.

Conway también se disculpó por humillar a la prensa por no cubrir la "masacre de Bowling Green", algo que nunca ocurrió.

"Lo lamento tremendamente", dijo Conway. "Me sentí muy mal por eso".

La cobertura del terrorismo

Tapper le pidió a Conway hablar sobre la afirmación de Trump el lunes de que la prensa no cubre los actos terroristas y que tiene una razón desconocida para eso. El lunes, la Casa Blanca divulgó una lista de 78 ataques diciendo: "La mayoría de estos ataques no recibieron la atención adecuada de parte de los medios occidentales".

Esa lista incluye muchos ataques que fueron cubiertos de forma exhaustiva por CNN y otros medios.

Conway reconoció que muchos de esos ataques de hecho fueron cubiertos extensivamente.

"Obviamente, los incidentes tristes que usted ha relatado... francamente, CNN hizo grandes coberturas durante semanas", dijo Conway.

Pero la asesora dijo que otros ataques no fueron cubiertos suficientemente en relación con la candidatura de Trump o la muerte de Prince o las supuestas acusaciones de que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la rival de Trump en 2016, abordó el terrorismo de forma ligera.

Tapper respondió: "Los hechos son cosas tercas, y decir que no estamos reportando algo que no es cierto —y que por tanto no podemos ser confiados— es un problema".

"Soy una de las personas de prensa más abiertas, si no la más, en la Casa Blanca... Ahora estoy siendo atacada por los medios", dijo Conway. "Simplemente voy a seguir luchando".

Sobre el tema de los ataques que Trump ha ignorado, Tapper preguntó sobre el reciente tiroteo en Quebec, en donde un hombre es acusado de asesinar a musulmanes. Trump no publicó un tuit ni una declaración pública al respecto.

"Sé que él se compadece con cualquier pérdida de vida", dijo Conway. "Le preguntaré. Él no tuitea sobre todo".